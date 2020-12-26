В РФ запретили импорт медицинских масок

Такое решение будет действовать до конца 2021 года.

Правительство РоSSийской Федерации запретило государственные закупки импортных медицинских масок.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на постановление правительства.

Такое решение будет действовать до конца 2021 года.

Министерство промышленности и торговли РоSSии предложило запретить закупки маски за рубежом, чтобы поддержать отечественных производителей.

Весной на фоне роста заболеваемости коронавирусом в РоSSии возник дефицит масок. В некоторых регионах, в том числе Москве, его начали ощущать еще в феврале 2020 года. После этого рост цен на маски в Москве в определенный период достигал 900%. Тогда РоSSия запретила экспорт масок и бинтов, предприятия увеличили производство.