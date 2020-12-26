В РФ запретили импорт медицинских масок

Такое решение будет действовать до конца 2021 года.

В РФ запретили импорт медицинских масок
Фото: engin akyurt/unsplash

Правительство РоSSийской Федерации запретило государственные закупки импортных медицинских масок.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на постановление правительства.

Такое решение будет действовать до конца 2021 года.

Министерство промышленности и торговли РоSSии предложило запретить закупки маски за рубежом, чтобы поддержать отечественных производителей.

Весной на фоне роста заболеваемости коронавирусом в РоSSии возник дефицит масок. В некоторых регионах, в том числе Москве, его начали ощущать еще в феврале 2020 года. После этого рост цен на маски в Москве в определенный период достигал 900%. Тогда РоSSия запретила экспорт масок и бинтов, предприятия увеличили производство.

Напомним, 4 марта РФ ввела временный запрет на вывоз медицинских масок и других средств защиты от коронавирусной инфекции. Запрет не распространялся на гуманитарную помощь. Запрет действовал до 1 июня. Такое же решение в марте приняла и Германия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Производитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИПроизводитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИ
Рассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановленоРассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановлено
В США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризисаВ США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризиса
Названы причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грнНазваны причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грн
Кабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам КредитпромбанкаКабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам Кредитпромбанка
Блок рекламы


Похожие новости
Порты Украины сократили импорт нефтепродуктовПорты Украины сократили импорт нефтепродуктов
Пошлины ЕС на импорт турецкого проката косвенно ударят по украинским металлургамПошлины ЕС на импорт турецкого проката косвенно ударят по украинским металлургам
Штрафы в законе. Владельцев бизнеса будут штрафовать за отсутствие масок клиентовШтрафы в законе. Владельцев бизнеса будут штрафовать за отсутствие масок клиентов
НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из РоSSии и БеларусиНКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из РоSSии и Беларуси
Китай за время пандемии продал странам мира более 200 миллиардов масокКитай за время пандемии продал странам мира более 200 миллиардов масок
Китай увеличит импорт никеляКитай увеличит импорт никеля
Китай уменьшил импорт меди из-за выравнивания внутренних и мировых ценКитай уменьшил импорт меди из-за выравнивания внутренних и мировых цен
Марокко вводит спецпошлину на импорт стальных трубМарокко вводит спецпошлину на импорт стальных труб
США сократили поставки импортной стали на 23%США сократили поставки импортной стали на 23%
В январе-октябре США сократили стальной импорт на 22,8%В январе-октябре США сократили стальной импорт на 22,8%
Последние новости
Подгружаем последние новости