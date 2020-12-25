Ранчо Джексона Neverland продали американскому миллиардеру меньше, чем за четверть от начальной цены

Друг певца приобрел его за 22 млн долларов.

Фото: Los Angeles Times

Ранчо певца Майкла Джексона Neverland продали американскому миллиардеру Рону Бурклу за 22 млн долларов. Это почти четверть от начальной цены.

Ранчо площадью 1100 га расположено в Лос-Оливос, Калифорния, пишет BBC. У Буркла были дружеские отношения с Джексоном.

Впервые ранчо выставили на торги в 2015 году, через шесть лет после смерти поп-звезды. Тогда его стоимость оценивали в 100 млн долларов.

Сам певец приобрел его в 1987 году за 19,5 млн долларов и назвал его в честь вымышленного острова из сказки о Питере Пене. Территорию поместья Джексон превратил в развлекательный комплекс с зоопарком и ярмаркой, куда приглашал детей с их семьями.

В 90-х и 2000-х полиция расследовала обвинения Джексона в насилии в отношении детей на ранчо. В 2005 году Джексона оправдали по делу о возможном издевательстве над подростком. После этой истории певец никогда не возвращался в Neverland. Он умер в своем другом доме в Лос-Анджелесе.

Фото: The Mirror

Напомним, что в январе на фестивале независимого кино Сандэнс в Штатах состоялась премьера четырехчасового фильма Дэна Рида "Покидая Неверленд", рассказывающего о сексуальных домогательствах со стороны Майкла Джексона.

Герои фильма "Покидая Неверленд" Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак заявляют, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны Джексона.

Родственники певца отмечают, что Майкл Джексон прошел через тщательное расследование, которое включало неожиданный налет на его ранчо "Неверленд". Его оправдали на уголовном процессе 2005 г. в деле о другом молодом человеке.

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