Выплавка стали в Японии снизилась на 17,3%

Выплавка стали в Японии снизилась на 17,3%

В течение января-ноября 2020 года металлургические предприятия Японии выплавили 75,669 млн тонн стали. Снижение объемов производства стали в годовом соотношении составило 17,3%, сообщает Федерация японских сталепроизводителей.

С начала финансового года (апрель-ноябрь) металлурги Японии произвели 51,557 млн тонн нерафинированной стали. Снижение показателей к аналогичному периоду прошлого года – 22,5%.

Ноябрьское производство составило 7,264 млн тонн – на 0,9% больше, чем в предыдущем месяце, и на 5,9% меньше относительно ноября 2019 года.

МинПром по материалам uaprom.info

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