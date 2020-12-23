Украина отказывается от хранения отработанного ядерного топлива в РоSSии, - глава "Энергоатома"

Это позволит сэкономить $150-200 млн в год.

НАЭК "Энергоатом" в следующем году не планирует поставок отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с атомных электростанций Украины на хранение в РоSSийскую Федерацию.

Об этом сообщил президент компании Петр Котин, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже прекратили отгружать ОЯТ в РФ . Если ничего не случится экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в РФ ", - сказал Котин во время посещения Запорожской АЭС в среду.

По его словам, первую партию топлива на Централизованном хранилище отработанного ядерного топлива ждут в мае с Южно-Украинской АЭС. До тех пор Котин прогнозирует решение вопроса достройки железнодорожной линии Вильча-Янов, которая подходит к ЦХОЯТ и нужна для обеспечения подъезда контейнеров с отработанным топливом.

Он отметил, что "Энергоатом" предложил передать ему на баланс участок земли, на которой расположено железнодорожное полотно, чтобы получить возможность достроить его с привлечением подрядчика.

"Рассчитываем на положительное решение Кабинета министров. Насколько мне известно, есть уже протокольное решение. Ожидаем окончательного", - добавил Котин.

Ранее он сообщил, что отказ вывозить на временное хранение и переработку в РФ топливо украинских АЭС позволит "Энергоатому" сэкономить $150-200 млн в год.

21 декабря "Энергоатом" завершил строительство первой очереди ЦХОЯТ стоимостью около 2 млрд гривен. По данным компании, единственным проблемным вопросом для полноценного запуска в эксплуатацию первого пускового комплекса оставалась прокладка железнодорожного пути на участке Вильча - Янов (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) протяженностью 43 км.

Напомним, строительство ЦХОЯТ было начато в ноябре 2017 года. Хранилище позволит "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое сейчас в основном вывозят на временное хранение в РФ .

Услугами роSSийских компаний по хранению ОЯТ не пользуется только Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000). Ее отработанное топливо хранится в пристанционном хранилище ОЯТ сухого контейнерного типа, введенном в эксплуатацию в 2001 году.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.