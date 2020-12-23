Кабмин разрешил Нафтогазу вдвое повысить зарплаты

Кабмин разрешил Нафтогазу вдвое повысить зарплаты

Кабинет министров утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год. Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 23 декабря.

Согласно пояснительной записке к проекту решения, проект финплана предусматривает получение компанией чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в размере 112,02 млрд грн. Чистая прибыль компании запланирована в размере 11,49 млрд грн, выплаты в пользу государства составят 58,13 млрд грн.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко в ходе заседания Кабмина высказал ряд замечаний к документу, которые не были учтены при его подготовке.

В частности, по мнению Марченко, предусмотренная финпланом прибыль компании не согласовывается с тем, что по итогам трех кварталов "Нафтогаз" декларировал убыток на 17 млрд грн.

Кроме того, глава Минфина призвал пересмотреть как доходную, так и расходную части финплана с учетом выводов Госаудитслужбы, а также объемы резервирования по сомнительным долгам.

"Необходимо пересмотреть фонд платы труда. Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда больше чем в 2 раза и расходов на оплату труда одного работника. На 56% – для членов правления, на 85% – для сотрудников, Средняя заработная плата также существенно вырастет", – отметил Марченко.

Как сообщалось, накануне "Нафтогаз" объявил о завершении взаиморасчетов между госбюджетом, НАК и "Укрнафтой" по ранее утвержденной отдельными законами схеме.

В рамках ее реализации Министерство энергетики выплатило НАК "Нафтогаз Украины" 32,2 млрд грн компенсации за поставки газа в 2015-2019 годах в рамках режима специальных обязанностей (ПСО). В свою очередь "Нафтогаз" перечислил "Укрнафте" 36,1 млрд грн в качестве отплаты за газ, в том числе будущей добычи, а "Укрнафта" погасила 28,9 млрд грн налогового долга, возникшего под руководством близкого к Игорю Коломойскому менеджмента.

Напомним, группа "Нафтогаз" за девять месяцев 2020 года получила убыток в 17 млрд грн по сравнению с прибылью 12,9 млрд грн за тот же период в 2019 году.

Кабинет министров на заседании в среду, 23 декабря, одобрил законопроект, который призван разблокировать "большую приватизацию" в 2021 году.

Консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за первое полугодие составил 11,5 млрд грн.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тарифы на газ для населения выросли в 17 областях УкраиныТарифы на газ для населения выросли в 17 областях Украины
Запорожская атомная электростанция будет производить водородЗапорожская атомная электростанция будет производить водород
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
Бывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяцБывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяц
Европарламент утвердил бюджет ЕС на 7 лет в размере 1,074 трлн евроЕвропарламент утвердил бюджет ЕС на 7 лет в размере 1,074 трлн евро
Блок рекламы


Похожие новости
АМКУ разрешил Dragon Capital купить банк у депутата НовинскогоАМКУ разрешил Dragon Capital купить банк у депутата Новинского
Кабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам КредитпромбанкаКабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам Кредитпромбанка
НБУ может повысить учетную ставку до 7,5% в следующем году — прогнозНБУ может повысить учетную ставку до 7,5% в следующем году — прогноз
Кабмин утвердил перечень из 49 фондовых биржКабмин утвердил перечень из 49 фондовых бирж
Кабмин утвердил перечень приоритетных инвестпроектов до 2023 годаКабмин утвердил перечень приоритетных инвестпроектов до 2023 года
Кабмин разрешил "Нафтогазу" приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадьКабмин разрешил "Нафтогазу" приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь
НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из РоSSии и БеларусиНКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из РоSSии и Беларуси
Кабмин выделит помощь 734 621 предпринимателюКабмин выделит помощь 734 621 предпринимателю
Убыточному Нафтогазу поручили выплатить экс-менеджеру компании 94 млн грн премииУбыточному Нафтогазу поручили выплатить экс-менеджеру компании 94 млн грн премии
Кабмин увеличил ковидный фонд на 6 млрд гривенКабмин увеличил ковидный фонд на 6 млрд гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости