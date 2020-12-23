Кабмин разрешил Нафтогазу вдвое повысить зарплаты

Кабинет министров утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год. Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 23 декабря.



Согласно пояснительной записке к проекту решения, проект финплана предусматривает получение компанией чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в размере 112,02 млрд грн. Чистая прибыль компании запланирована в размере 11,49 млрд грн, выплаты в пользу государства составят 58,13 млрд грн.



В свою очередь министр финансов Сергей Марченко в ходе заседания Кабмина высказал ряд замечаний к документу, которые не были учтены при его подготовке.



В частности, по мнению Марченко, предусмотренная финпланом прибыль компании не согласовывается с тем, что по итогам трех кварталов "Нафтогаз" декларировал убыток на 17 млрд грн.



Кроме того, глава Минфина призвал пересмотреть как доходную, так и расходную части финплана с учетом выводов Госаудитслужбы, а также объемы резервирования по сомнительным долгам.



"Необходимо пересмотреть фонд платы труда. Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда больше чем в 2 раза и расходов на оплату труда одного работника. На 56% – для членов правления, на 85% – для сотрудников, Средняя заработная плата также существенно вырастет", – отметил Марченко.



Как сообщалось, накануне "Нафтогаз" объявил о завершении взаиморасчетов между госбюджетом, НАК и "Укрнафтой" по ранее утвержденной отдельными законами схеме.



В рамках ее реализации Министерство энергетики выплатило НАК "Нафтогаз Украины" 32,2 млрд грн компенсации за поставки газа в 2015-2019 годах в рамках режима специальных обязанностей (ПСО). В свою очередь "Нафтогаз" перечислил "Укрнафте" 36,1 млрд грн в качестве отплаты за газ, в том числе будущей добычи, а "Укрнафта" погасила 28,9 млрд грн налогового долга, возникшего под руководством близкого к Игорю Коломойскому менеджмента.



Напомним, группа "Нафтогаз" за девять месяцев 2020 года получила убыток в 17 млрд грн по сравнению с прибылью 12,9 млрд грн за тот же период в 2019 году.



Кабинет министров на заседании в среду, 23 декабря, одобрил законопроект, который призван разблокировать "большую приватизацию" в 2021 году.



Консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за первое полугодие составил 11,5 млрд грн.



