Через конфлікт Нафтогазу та Центренерго зростає спустошення ГТС та борги Трипільскої ТЕС

За три тижні від анонсованого, але скасованого, наказу Нафтогазу про відключення від газу Трипільської ТЕС ситуація не отримала вирішення, зате створила величезну заборгованість між трьома іншими компаніями, непричетними до скандалу.

На засіданні тимчасової слідчої комісії ВР щодо причин кризових явищ на енергоринку України 11 листопада обговорювався ризик багатомільйонної появи заборгованості АТ “Київоблгаз” перед Оператором ГТС України. Причина — Нафтогаз не бажає постачати газ Трипільській ТЕС (Центренерго) і не укладає з компанією договір. Але через критичну роль для Київської області, зупиняти станцію чи відключати її від газу ніхто не дозволить.

В результаті, Трипільська ТЕС продовжує відбирати газ, а його вартість записується як борг регіонального оператора розподільних мереж — Київоблгаз — перед Оператором ГТС України. Нафтогаз натомість стоїть поруч у всьому білому із 11 млрд куб. м газу в сховищах.

За словами екс-керівника ОГТСУ Сергія Макогона, щодня Трипільська електростанція споживає до 3 млн куб. м газу.

“За перші 7 днів листопаду відбір складає майже 20 млн куб. м, а це майже 600 млн грн, а за місяць відбори ТЕС можуть досягти 90 млн куб. м на суму 2,7 млрд грн”, — підкреслює Макогон.

Вочевидь, ні Київоблгаз, ні ОГТСУ, як тарифні компанії, не мають коштів для купівлі щомісяця газу для Трипільської ТЕС майже на 3 млрд грн. Особливо, якщо мова лише про те, щоб дати час Нафтогазу і Центренерго вирішити взаємні претензії і нарешті підписати договір про постачання газу.

Але несанкціонований відбір газу з ГТС може спричинити серйозніші наслідки, ніж банальне накопичення взаємних боргів, які врешті все одно ляжуть на державу. Важливіша наявність ресурсу для безпечної роботи ГТС, адже для підтримки належного тиску в системі повинен бути газ, який саме зараз відбирає Трипільська ТЕС.