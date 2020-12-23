Маск потерял $9 миллиардов в первый день торгов Tesla

Состояние основателя Tesla Илона Маска снизилось на $8,8 млрд по итогам понедельника, 21 декабря — первый день, когда производитель электрокаров торговался как компания из индекса S&P 500. Об этом пишет investory со ссылкой на данные рейтинга миллиардеров Forbes Real-Time.

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Предыстория

21 декабря перед началом торгов акции Tesla вошли в индекс S&P 500, заменив там инвестиционный фонд недвижимости Apartment Investment & Management.

Доля Tesla в индексе составляет более 1%. На закрытии торгов накануне капитал Маска оценивался в $144,7 млрд. Он вернулся на третью строчку в рейтинге самых богатых людей мира, опережая Билла Гейтса и отставая от Джефф Безос и самого богатого человека Европы Бернара Арно.

В первый день торгов акции Tesla подешевели на 6,5%, хотя за последний год они взлетели на 711%. Как отмечает Financial Times, в понедельник компания стала лидером падения на рынке США , однако распродажа коснулась почти всех американских бумаг.

«Инвесторы были обеспокоены новостями о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании», — отмечает издание.

В индекс S&P 500 Tesla удалось попасть не сразу. Аналитики предполагали, что комитет S&P Dow Jones Indices включить компанию в индекс еще в сентябре 2020 года. Но этого не произошло, а комитет не раскрыл причины своего решения. Впрочем, предприятие вошло в индекс со второй попытки, о чем стало известно 16 ноября.

Основатель компании еще в начале декабря предупреждал о возможном обвале бумаг Tesla.

«Если посмотреть на нашу фактическую доходность, то она очень низкая — около 1% за прошлый год. Инвесторы ожидают нашу будущую прибыль, и если они решат, что мы не сможем ее получить, наши котировки моментально упадут — как суфле от удара кувалдой», — написал Маск в письме, разосланном сотрудникам компании.