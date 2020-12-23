Украина впервые выставила на электронные торги золотоносный участок

Государственная служба геологии и недр впервые выставила на электронный аукцион золотоносный участок. В общей сложности инвесторам предлагается выкупить 13 участков с залежами руд золота, марганца, а также янтаря, подземных вод, опоки и каолина.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

Аукцион состоится 23 декабря в системе "Прозорро.Продажи" в режиме реального времени.

На торги выставили Желтоводскую площадь (Днепропетровская область). Ее площадь составляет более 1000 га. На ней определены ресурсы руды и промышленное содержание золота и ниобия (сопутствующего полезного ископаемого).

"Участок предлагается инвесторам для геологического изучения и опытно-промышленной разработки сроком на 5 лет. Стартовая стоимость лота 4,48 млн грн", - сказано в сообщении.