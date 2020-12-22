Газпром увеличил в 4 раза бронирование транзитных мощностей через Украину

Газпром увеличил в 4 раза бронирование транзитных мощностей через Украину

РоSSийский "Газпром" увеличил в четыре раза бронирование дополнительных транзитных мощностей через Украину на январь 2021 года по сравнению с уровнем дополнительного бронирования в конце 2020 года.

Согласно данным аукционной платформы Regional Booking Platform, в точке входа "Суджа" на границе РоSSии и Украины (на границе Курской и Сумской области) на январь 2021 года из предложенных свободных мощностей в 41,6 млн куб. м в сутки выкуплено 41,2 млн куб. м, сообщает Интерфакс.

На декабрь 2020 года было выставлено 15 млн куб. м в сутки, а забронировано 11,4 млн куб. м в сутки, на ноябрь – 10,27 млн кубов, октябрь – 4,52 млн кубометров.

Как пояснил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, дополнительные мощности позволят "Газпрому" частично компенсировать снижение возможностей для транзита в январе , предусмотренное долгосрочным контрактом, с 178 млн куб. м до 113 кубометров газа в сутки.

"Изначально для транзита на 2021 год были забронированы мощности из расчета 40 млрд кубометров в год (113 млн куб. м в день), но вероятно этих объемов недостаточно из-за проблем с запуском "Северного Потока-2" и "Турецкого Потока-2", – написал С.Макогон на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что Украина остается надежным транзитным партнером для ЕС для транзита роSSийского газа и готова транспортировать порядка 145 млрд кубометров газа, что позволяет обеспечить дополнительные объемы транзита как для "Газпрома", так и для других компаний из РФ и Средней Азии.

Ранее "Газпром" забронировал транзитные мощности газотранспортной системы Украины на 2020 год на 65 млрд куб. м, а на 2021-2024 год - по 40 млрд куб.

С 1 января по 20 декабря "Газпром" прокачал через Украину 54,087 млрд куб. м газа, за весь 2020 год может транзитировать 56 млрд куб. м.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тарифы на газ для населения выросли в 17 областях УкраиныТарифы на газ для населения выросли в 17 областях Украины
Запорожская атомная электростанция будет производить водородЗапорожская атомная электростанция будет производить водород
Метинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им ИльичаМетинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им Ильича
Мошенники используют видео Зеленского, чтобы выманить у украинцев деньги, - киберполицияМошенники используют видео Зеленского, чтобы выманить у украинцев деньги, - киберполиция
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
Блок рекламы


Похожие новости
Украина увеличила потребление металлопрокатаУкраина увеличила потребление металлопроката
Комиссии в сети биткоина выросли в 4 раза за пять днейКомиссии в сети биткоина выросли в 4 раза за пять дней
Укртатнафта объявила об увеличении поставок СУГ по морю в 1,5 разаУкртатнафта объявила об увеличении поставок СУГ по морю в 1,5 раза
$4 млн премии за победу над "Газпромом" Витренко получит облигациями$4 млн премии за победу над "Газпромом" Витренко получит облигациями
Кабмин увеличил ковидный фонд на 6 млрд гривенКабмин увеличил ковидный фонд на 6 млрд гривен
Нерезиденты возвращаются в Украину. Доходность 5-летних ОВГЗ достигла 12%Нерезиденты возвращаются в Украину. Доходность 5-летних ОВГЗ достигла 12%
Денежная масса с начала года увеличилась на 23% — НБУДенежная масса с начала года увеличилась на 23% — НБУ
Транзит нефти через Украину упал на 22%Транзит нефти через Украину упал на 22%
Украину надеются восстановить всего за 340 млн евроУкраину надеются восстановить всего за 340 млн евро
Крупный бизнес увеличил поступления в госбюджет на 11,1%Крупный бизнес увеличил поступления в госбюджет на 11,1%
Последние новости
Подгружаем последние новости