Украина увеличила потребление металлопроката

Украина увеличила потребление металлопроката

За период январь-ноябрь 2020 г. емкость внутреннего рынка составила 4296,0 тыс. т металлопроката, из которых 1130,0 тыс. т, или 26,3%, приходится на импорт. Об этом говорится в сообщении ОП "Укрметаллургпром".

За аналогичный период 2019 г. емкость внутреннего рынка была 4120,7 тыс. т, из них 1327,7 тыс. т, или 32,2%, импортировано.

Таким образом, за 11 месяцев 2020 г. наблюдается увеличение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-ноября 2019 г. на 4,3% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,9%.

Структура импорта за 11 месяцев 2020 г., характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (56,28% и 42,55% соответственно); в аналогичном периоде 2019 г. доминирование плоского проката над сортовым было несколько выше (соответственно, 56,15% и 40,92%).

Среди металлургических импортеров за 11 месяцев 2020 г. первое место занимает СНГ (37,1%), на втором ЕС-28 (24,8%), на третьем — страны Азии (21,1%).



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тарифы на газ для населения выросли в 17 областях УкраиныТарифы на газ для населения выросли в 17 областях Украины
Запорожская атомная электростанция будет производить водородЗапорожская атомная электростанция будет производить водород
Метинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им ИльичаМетинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им Ильича
Мошенники используют видео Зеленского, чтобы выманить у украинцев деньги, - киберполицияМошенники используют видео Зеленского, чтобы выманить у украинцев деньги, - киберполиция
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
Блок рекламы


Похожие новости
Украина завершила размещение евробондов на $600 миллионовУкраина завершила размещение евробондов на $600 миллионов
Украина может пройти 2021 год без кредита МВФ, - прогноз "Украинского института будущего"Украина может пройти 2021 год без кредита МВФ, - прогноз "Украинского института будущего"
Украина привлекает все меньше прямых иностранных инвестицийУкраина привлекает все меньше прямых иностранных инвестиций
Украина подписала с ЕБРР кредитное соглашение на 450 миллионов евро. Деньги «закатают» в дорогиУкраина подписала с ЕБРР кредитное соглашение на 450 миллионов евро. Деньги «закатают» в дороги
Украина ожидает получить транш от МВФ в феврале-марте — ШмыгальУкраина ожидает получить транш от МВФ в феврале-марте — Шмыгаль
Украина вскоре присоединится к Безугольному альянсуУкраина вскоре присоединится к Безугольному альянсу
Украина имеет шанс увеличить поставки стали в ВеликобританиюУкраина имеет шанс увеличить поставки стали в Великобританию
АМКУ оштрафовал ДТЭК на 275,2 млн грн за злоупотребление монопольным положением на Бурштынском энергоостровеАМКУ оштрафовал ДТЭК на 275,2 млн грн за злоупотребление монопольным положением на Бурштынском энергоострове
Украина поднялась на шестое место в мире по темпам роста цен на недвижимостьУкраина поднялась на шестое место в мире по темпам роста цен на недвижимость
Украина привлечет $170 миллионов кредита Всемирного банка до конца 2020 годаУкраина привлечет $170 миллионов кредита Всемирного банка до конца 2020 года
Последние новости
Подгружаем последние новости