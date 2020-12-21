За время пандемии в Европе стали очень востребованы украинские заробитчане

За время пандемии в Европе стали очень востребованы украинские заробитчане

Спрос в Европе на рабочую силу из Украины вырос на 40% с начала пандемии коронавируса. Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте платформы открытых данных Опендатабот.

Отмечается, что самыми популярными в ЕС странами для трудоустройства среди украинских рабочих остаются Польша, Германия и Чехия. А спрос на украинских рабочих вырос на 40% с начала пандемии.

Зарубежные работодатели чаще нанимают таких украинских специалистов: в Польше - упаковщиков, грузчиков, швей, водителей, строителей; 
в Германии - сиделок, плиточников, сантехников, электриков, упаковщиков; в Чехии - горничных, сварщиков, электриков, водителей.

Как сообщалось, по состоянию на 30 ноября 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составило порядка 410 тыс человек. Из них помощь по безработице получали 353 тыс. граждан. Средний размер помощи в октябре составил 3,7 тыс. грн.

МинПром по материалам Укринформ

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тарифы на газ для населения выросли в 17 областях УкраиныТарифы на газ для населения выросли в 17 областях Украины
Метинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им ИльичаМетинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им Ильича
Запорожская атомная электростанция будет производить водородЗапорожская атомная электростанция будет производить водород
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
Бывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяцБывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяц
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские АЗС до конца года будут повышать цены на топливоУкраинские АЗС до конца года будут повышать цены на топливо
Бюджет Киева недополучил 5 миллиардов из-за пандемииБюджет Киева недополучил 5 миллиардов из-за пандемии
Состояние богатейших людей мира за год выросло на $1,9 триллиона вопреки пандемииСостояние богатейших людей мира за год выросло на $1,9 триллиона вопреки пандемии
Украина имеет шанс увеличить поставки стали в ВеликобританиюУкраина имеет шанс увеличить поставки стали в Великобританию
Австралийская Rio Tinto ищет месторождения в ЕвропеАвстралийская Rio Tinto ищет месторождения в Европе
Дорожающая нефть толкает вверх и цены на газ в ЕвропеДорожающая нефть толкает вверх и цены на газ в Европе
Китай за время пандемии продал странам мира более 200 миллиардов масокКитай за время пандемии продал странам мира более 200 миллиардов масок
Свыше 20 компаний Украины присоединились к Европейскому альянсу чистого водородаСвыше 20 компаний Украины присоединились к Европейскому альянсу чистого водорода
Цены на газ в Украине ниже европейских из-за больших запасовЦены на газ в Украине ниже европейских из-за больших запасов
В Украине цены на газ стали ниже, чем в ЕвропеВ Украине цены на газ стали ниже, чем в Европе
Последние новости
Подгружаем последние новости