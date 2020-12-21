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2020-12-21
Стоимость Bitcoin впервые превысила $ 24 тысячи
Курс уже снизился до $ 23,8 тыс.
Фото: vocativ.com
Стоимость криптовалюты Bitcoin достигла исторического максимума в $ 24 тысячи.
Об этом сообщает Coindesk.
На пике цена поднималась до $ 24,228.
Фото: Coindesk
Однако курс уже снизился до $ 23,8 тыс.
Напомним, вчера Илон Маск раскритиковал Bitcoin и одним твитом повысил стоимость криптовалюты Dogecoin на 25%.
В среду, 16 декабря, курс криптовалюты Bitcoin впервые превысил отметку 20 тысяч долларов США. За последние три месяца котировки Bitcoin выросли более чем на 100%.