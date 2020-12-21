Стоимость Bitcoin впервые превысила $ 24 тысячи

Курс уже снизился до $ 23,8 тыс.

Стоимость криптовалюты Bitcoin достигла исторического максимума в $ 24 тысячи.

Об этом сообщает Coindesk.

На пике цена поднималась до $ 24,228.

Фото: Coindesk

Однако курс уже снизился до $ 23,8 тыс.

Напомним, вчера Илон Маск раскритиковал Bitcoin и одним твитом повысил стоимость криптовалюты Dogecoin на 25%.