Стоимость Bitcoin впервые превысила $ 24 тысячи

Курс уже снизился до $ 23,8 тыс.

Стоимость Bitcoin впервые превысила $ 24 тысячи
Фото: vocativ.com

Стоимость криптовалюты Bitcoin достигла исторического максимума в $ 24 тысячи.

Об этом сообщает Coindesk.

На пике цена поднималась до $ 24,228.

Фото: Coindesk

Однако курс уже снизился до $ 23,8 тыс.

Напомним, вчера Илон Маск раскритиковал Bitcoin и одним твитом повысил стоимость криптовалюты Dogecoin на 25%.

В среду, 16 декабря, курс криптовалюты Bitcoin впервые превысил отметку 20 тысяч долларов США. За последние три месяца котировки Bitcoin выросли более чем на 100%.

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