УЗ хочет в 2021 году заработать на продаже металлолома почти 2 млрд грн

УЗ хочет в 2021 году заработать на продаже металлолома почти 2 млрд грн

Государственная железнодорожная компания "Укрзализныця" намерена в 2021 году заработать на продаже металлолома 1,9 млрд грн. Об этом в ходе профильной VII Международной конференции УАВтормет сообщил первый заместитель директора Департамента имущественной политики УЗ Руслан Лавренюк.

По его словам, план УЗ составлен из расчета стоимости одной тонны металлолома на уровне 5 тыс грн. Госкомпания намерена предложить рынку в том числе лом, образованный в ходе списания изношенных вагонов.

"Планируются разные варианты продажи, в том числе продажа вагонов на собственных осях. В ближайший месяц-полтора мы выйдем на рынок с предложением", - отметил Р.Лавренюк.

"Укрзализныця" задекларировала намерение ускорить реализацию накопленного металлолома в следующем году в финансовом плане-2021, представленном в начале декабря.

Планы УЗ по реализации лома на текущий 2020 год составляют 850 млн грн или порядка 200 тыс т. (по ценам на конец 2019).

МинПром по материалам uaprom.info

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