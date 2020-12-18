Бюджет Киева недополучил 5 миллиардов из-за пандемии

Из-за падения экономики, которое вызвала пандемия covid-19, бюджет столицы недополучил 5 млрд грн поступлений. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции по итогам работы городской власти в 2020 году.

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Последствия кризиса

«Кризис, который создала пандемия, сильно бьет по бюджету нашего города. По оценкам экспертов, недополучение бюджета нашего города — 5 млдр грн, из которых 3 млрд грн — недополучение налога на доходы физических лиц», — отметил он.

По словам Кличко, доходы бюджета Киева в текущем году уменьшились по сравнению с 2019 годом.

«В целом в 2020 году мы получим почти 57 млрд грн поступлений в бюджет. Наибольшее финансирование получила сфера образования — 21,8 млрд грн. Здравоохранения — 8 млрд грн. Это при том, напомню, что медучреждения по реформе теперь финансирует государство. А сфера социальной защиты получила — 4,7 млрд грн», — подчеркнул он.

Кличко отметил, что пандемия ударила по всем направлениям жизнедеятельности города. Поэтому столичной власти в оперативном режиме пришлось перераспределять средства. Направлять дополнительные ресурсы на медицину и другие критически важные отрасли.

Для поддержки малого и среднего бизнеса Киев отменил немало налогов и сборов и ввел льготы для предпринимателей.

В частности для бизнеса уменьшили стоимость аренды коммунального имущества — на 50%. Также город компенсирует предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитным договорам, которые заключены с банками-партнерами или уполномоченными банками.

Что с бюджетом на 2021

Кличко напомнил, что в следующем году бюджет столицы планируется на уровне 59,2 млрд грн.

Главные цифры бюджета

Проект бюджета Киева на 2021 год, в частности, предусматривает увеличение доходной части на 1,3% (755,2 млн грн) по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета за 2020 год — до 59,2 млрд грн.

Расходы прогнозируются на уровне 56,6 млрд грн. Также в проекте бюджета предусмотрено погашение обязательств по внешним и внутренним заимствованиям Киева на 2,7 млрд грн. В частности, увеличивается доля расходов на социально-культурную сферу.

Так, расходы на образование составляют 43% и планируются в сумме 24,1 млрд грн, или на 3,2 млрд грн, чем в этом году.

Также проект бюджета Киева предусматривает увеличение фонда заработной платы педагогическим работникам на 2,6 млрд грн.

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы и коммунального сектора увеличивается на 26,3%.

Проект бюджета города Киева на 2021 год предусматривает более 10 млрд грн на развитие инфраструктуры, в том числе 3,4 млрд грн — на строительство и реконструкцию. Еще 1,5 млрд грн заложено на благоустройство Киева .

Проект также предусматривает выделение 4,5 млрд грн на социальную защиту и обеспечение.