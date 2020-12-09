Офис генпрокурора передал в АРМА арестованное имущество в производстве о растрате средств банка "Финансы и Кредит"

Офис генпрокурора на основании постановления Печерского районного суда Киева передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов арестованное имущество в производстве о растрате средств банка "Финансы и Кредит".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокурорами Офиса Генерального прокурора на основании постановления Печерского районного суда г. Киева в управление Агентства по розыску и менеджменту активов переданы арестованные корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости в производстве по растрате денежных средств АО Банк «Финансы и Кредит» на сумму более 2,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

В частности, в переданные активы вошли оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева , Харькова, Полтавы и Кривого Рога, общей площадью более 22 тыс. кв. м. В случае принятия судебного решения о конфискации, активы и накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет. Указанные активы принадлежат конечному бенефициарному собственнику банка.

Следствие установило, что офшорная компания, связанная с конечным бенефициарным собственником банка, в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между украинским банком и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долл. США . Этими договорами украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году из-за невыполнения офшорной компанией обязательств по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около 113 млн. долларов США , что на то время было эквивалентно 2,5 млрд грн. Такие действия повлияли на ликвидность банка, что, в конце концов, сказалось на его платежеспособности и способствовало началу процедуры ликвидации финучреждения.

В рамках производства восьми лицам сообщили о подозрении.

Напомним, 22 октября экс-заместителю главы правления Банка "Финансы и Кредит" сообщили подозрение в растрате 2,5 млрд гривен. По версии следствия, он причастен к растрате средств банка.

"Финансы и Кредит" был объявлен банкротом в 2015 году. Экс-депутат, совладелец горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит" Константин Жеваго в 2018 году был объявлен в розыск в связи с подозрениями в растрате 2,5 млрд гривен банка.

В сентябре 2019-го Жеваго не пришел в ГБР на вручение подозрения, после чего бюро объявило его в нацрозыск.

Жеваго также обвиняют в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса), а именно - отсутствие в декларации наличия финансовых обязательств на сумму более 10 млн гривен в 2015 и 2016 годах, а также более 9 млн гривен в 2017 году.