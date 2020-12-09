Офис генпрокурора передал в АРМА арестованное имущество в производстве о растрате средств банка "Финансы и Кредит"
Речь идет о растрате средств на сумму более 2,5 млрд грн.
Офис генпрокурора на основании постановления Печерского районного суда Киева передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов арестованное имущество в производстве о растрате средств банка "Финансы и Кредит".
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Прокурорами Офиса Генерального прокурора на основании постановления Печерского районного суда г. Киева в управление Агентства по розыску и менеджменту активов переданы арестованные корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости в производстве по растрате денежных средств АО Банк «Финансы и Кредит» на сумму более 2,5 млрд грн", - говорится в сообщении.
В частности, в переданные активы вошли оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога, общей площадью более 22 тыс. кв. м. В случае принятия судебного решения о конфискации, активы и накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет. Указанные активы принадлежат конечному бенефициарному собственнику банка.
Следствие установило, что офшорная компания, связанная с конечным бенефициарным собственником банка, в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между украинским банком и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долл. США. Этими договорами украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
В 2015 году из-за невыполнения офшорной компанией обязательств по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около 113 млн. долларов США, что на то время было эквивалентно 2,5 млрд грн. Такие действия повлияли на ликвидность банка, что, в конце концов, сказалось на его платежеспособности и способствовало началу процедуры ликвидации финучреждения.
В рамках производства восьми лицам сообщили о подозрении.
Напомним, 22 октября экс-заместителю главы правления Банка "Финансы и Кредит" сообщили подозрение в растрате 2,5 млрд гривен. По версии следствия, он причастен к растрате средств банка.
"Финансы и Кредит" был объявлен банкротом в 2015 году. Экс-депутат, совладелец горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит" Константин Жеваго в 2018 году был объявлен в розыск в связи с подозрениями в растрате 2,5 млрд гривен банка.
В сентябре 2019-го Жеваго не пришел в ГБР на вручение подозрения, после чего бюро объявило его в нацрозыск.
Жеваго также обвиняют в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса), а именно - отсутствие в декларации наличия финансовых обязательств на сумму более 10 млн гривен в 2015 и 2016 годах, а также более 9 млн гривен в 2017 году.
Летом этого года Печерский районный суд Киева принял решение избрать Жеваго меру пресечения в виде содержания под стражей.