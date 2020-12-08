Монетарную политику Национального банка Украины трудно назвать мягкой, - Едеир Тернер

Проблема таких стран, как Украина, состоит не в том, чтобы полностью подавить инфляцию, а в том, чтобы сделать инфляцию управляемой.

Монетарную политику Национального банка Украины трудно назвать мягкой, - Едеир Тернер
Едеір Тернер
Фото: Wiki/Duncan Hull

В ходе круглого стола «Реформирование глобальных финансов: поиск оптимальных путей в нестабильной системе, организованном Growford Institute и Институтом Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua, Виталий Ломакович (основатель Growford Institute) поднял проблему критически низкого уровня банковского кредитования в Украине и довольно жесткой монетарной политики, которую проводит Национальный банк Украины.

«Уровень работающих банковских кредитов корпоративному сектору экономики сейчас составляет 9% ВВП, а учетная ставка НБУ - 6% при годовой инфляции 3%. Такие параметры денежно-кредитного рынка Украины объективно усложняют задачу выхода из экономического кризиса и перехода на траекторию экономического роста», - отметил Ломакович.

В свою очередь экс-глава Комитета финансового регулирования Великобритании Едеир Тернер обратил внимание на то, что Украина уже достигла довольно низких темпов инфляции.

«В то же время страны, которые быстро росли в последние годы или же проводили активную политику индустриального развития (Турция, Корея, Тайвань), обычно имели инфляцию на уровне 5-10%. И проблема таких стран, как Украина, состоит не в том, чтобы полностью подавить инфляцию, а в том, чтобы сделать инфляцию управляемой, быть в состоянии управлять инфляционными ожиданиями и не сорваться в пропасть гиперинфляции. Если центральный банк страны имеет учетную ставку на уровне 6% при годовых темпах инфляции в 3%, то такую политику трудно назвать мягкой и стимулирующей расширение банковского кредитования (что имеет место в Украине). В случае таких стран, как Украина, очень важным вопросом, который должен находиться в центре экономической политики, является вопрос банков развития», - отметил Тернер.

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