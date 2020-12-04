За 10 месяцев заробитчане перевели в Украину $ 9,6 млрд, - НБУ

Почти четверть переводов - из Польши.

Объем частных переводов официальными и неформальными каналами в Украину из-за границы в январе-октябре 2020 года составил 9,56 миллиарда долларов США .

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Национального банка.

"По предварительным данным, в I-м полугодии 2020 года наибольшие объемы переводов поступили из следующих стран: Польша (24,4% от общего объема), США (10,1%), Соединенное Королевство (8,4%), Чехия ( 8,0%), РоSSия (7,4%), Италия (4,5%), Германия (4,4%)", - отметили в НБУ.

За аналогичный период 2019 года в Украину поступило на 2,3% больше переводов - 9,78 миллиарда долларов, добавили в НБУ.

Напомним, в 2019 году заробитчане перевели в Украину около $ 12 млрд.

В первом квартале 2020 года в Украину поступило $ 2,9 млрд переводов.