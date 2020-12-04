Парламент поддержал президентский законопроект о списании некоторых налоговых долгов бизнесу

Верховная Рада поддержала в целом инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект, созданный для поддержки налогоплательщиков бизнеса в условиях карантина.

За документ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" проголосовали 302 нардепа.

Документ предусматривает, в частности, рассрочку на год долга в размере 6 800 грн для ФЛП, списание пени и штрафов для тех, кто погасит долг за 6 месяцев; предпринимателей первой группы освобождают на полгода от ЕСВ

Комитет по вопросам финансов, налогов и таможенной политики на своем заседании принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект № 4430 за основу и в целом.

Законопроект предлагает:

списать налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3 060 грн и он не погашен по состоянию на 01.11.2020 ;

в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам ; отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц , в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6 800 гривен;

, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает гривен; списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона (кроме определенных Законом случаев)

в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона (кроме определенных Законом случаев) увеличить порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию до 3060 гривен;

отнести к функциям контролирующих органов формирование Реестра получателей единовременной компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц и осуществление расчета размеров сумм таких компенсаций для их выплаты субъектам хозяйствования - юридическим лицам;

не облагать налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль предприятий доходы (материальную помощь, компенсации), полученные в соответствии с Законом Украины "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период установления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2";

освободить плательщиков единого налога первой группы от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года ;

; освободить от начисления, исчисления и уплаты единого взноса плательщиков единого налога первой группы в части сумм, подлежащих начислению, исчислению и уплате такими лицами за периоды с 1 по 31 декабря 2020 года, с 1 по 31 января, с 1 по 28 февраля, с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 года за себя, и определить, что такие периоды включаются в страховой стаж.

Напомним, для поддержки бизнеса был инициирован еще один законопроект, который предусматривает выплату социальной помощи владельцам бизнеса, который не может работать в условиях карантина.

Глава государства заявил, что предполагается единовременное пособие в размере 8 тыс. гривен тем, чья сфера деятельности попадает под запрет при усилении карантина.

Также выплачивать единовременную материальную помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест.

Кроме того, компенсировать выплаты на уплату ЕСВ, а также погасить налоговые долги почти 4 млн граждан, если сумма долга до 3060 гривен.

Планируется также восстановить программы, которые работали во время весеннего локдауна: материальная помощь ФЛПам с детьми до 10 лет, кредитные каникулы, компенсации по безработице.

Парламент сегодня также принял законопроект президента о компенсации бизнесу, предусматривающий уплату 8000 гривен.