Європарламент схвалив пакет допомоги Україні розміром €5 млрд

Рішення підтримали 534 європарламентарі

Європарламент схвалив пакет допомоги Україні розміром €5 млрд
Європарламент погодив кредит для України
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Європейський парламент схвалив пакет макрофінансової допомоги Україні вартістю у 5 млрд євро. Про це повідомив журналіст «Радіо Свободо» Рікард Йозвяк.

“Європейський парламент щойно дав зелене світло на 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні. За – 534, проти – 30, утрималися – 26” – повідомив журналіст.

the European Parliament just green lighted 5 billion euro in macro-financial assistance to #Ukraine. 534 for, 30 against, 26 abstentions. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 15, 2022


Артем Руденко, ZN.ua





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