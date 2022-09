Європарламент схвалив пакет допомоги Україні розміром €5 млрд

Європейський парламент схвалив пакет макрофінансової допомоги Україні вартістю у 5 млрд євро. Про це повідомив журналіст «Радіо Свободо» Рікард Йозвяк.

“Європейський парламент щойно дав зелене світло на 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні. За – 534, проти – 30, утрималися – 26” – повідомив журналіст.