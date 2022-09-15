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2022-09-15
Європарламент схвалив пакет допомоги Україні розміром €5 млрд
Рішення підтримали 534 європарламентарі
Європейський парламент схвалив пакет макрофінансової допомоги Україні вартістю у 5 млрд євро. Про це повідомив журналіст «Радіо Свободо» Рікард Йозвяк.
“Європейський парламент щойно дав зелене світло на 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні. За – 534, проти – 30, утрималися – 26” –
the European Parliament just green lighted 5 billion euro in macro-financial assistance to— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak)
#Ukraine. 534 for, 30 against, 26 abstentions. #Russia September 15, 2022
Артем Руденко, ZN.ua