Європарламент схвалив виділення Україні додаткових 1 млрд євро

Європарламент схвалив надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги у зв'язку з війною, повідомляє Європейська правда.

Європейський парламент підтримав пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні додаткової допомоги на вигідних умовах, до тих 1,2 млрд євро, які перерахували у березні та травні.

Ця сума є першим траншем виключного пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.

Фінансова допомога надається як швидка фінансова підтримка в умовах гострої потреби, щоб Україна могла забезпечувати фінансування найважливіших державних функцій.

Кошти надаються з умовами дотримання низки критеріїв, зокрема збереження демократичних механізмів, попри концентрацію влади у виконавчій гілці в умовах війни, та підвищену прозорість та звітність про використання.