Європарламент схвалив виділення Україні додаткових 1 млрд євро

Рішення ухвалили голосами "за" 522 євродепутати, проти проголосували 17 та 25 утрималися, інформує ZN.ua.

Європарламент схвалив виділення Україні додаткових 1 млрд євро
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Європарламент схвалив надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги у зв'язку з війною, повідомляє Європейська правда.

Європейський парламент підтримав пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні додаткової допомоги на вигідних умовах, до тих 1,2 млрд євро, які перерахували у березні та травні.

Ця сума є першим траншем виключного пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.

Фінансова допомога надається як швидка фінансова підтримка в умовах гострої потреби, щоб Україна могла забезпечувати фінансування найважливіших державних функцій.

Кошти надаються з умовами дотримання низки критеріїв, зокрема збереження демократичних механізмів, попри концентрацію влади у виконавчій гілці в умовах війни, та підвищену прозорість та звітність про використання.


Антон Герасименко, ZN.ua





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