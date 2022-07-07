Європарламент схвалив виділення Україні додаткових 1 млрд євро
Рішення ухвалили голосами "за" 522 євродепутати, проти проголосували 17 та 25 утрималися, інформує
Європарламент схвалив надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги у зв'язку з війною,
Європейський парламент підтримав пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні додаткової допомоги на вигідних умовах, до тих 1,2 млрд євро, які перерахували у березні та травні.
Ця сума є першим траншем виключного пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.
Фінансова допомога надається як швидка фінансова підтримка в умовах гострої потреби, щоб Україна могла забезпечувати фінансування найважливіших державних функцій.
Кошти надаються з умовами дотримання низки критеріїв, зокрема збереження демократичних механізмів, попри концентрацію влади у виконавчій гілці в умовах війни, та підвищену прозорість та звітність про використання.