У парламенті хочуть збити ціни на житло - законопроєкт

Депутати хочуть зменшити ціни на житло в Україні шляхом пом'якшення оподаткування. Проєкт розробили й подали до парламенту Олена Шуляк, Данило Гетманцев, Олег Бондаренко та ще понад 20 співавторів.

Основною метою проєкту Закону є полегшення доступу населення до нового житла через зменшення податкового навантаження, створення прозорих, виважених і розумних умов для інвестування, пов’язаного з нерухомістю, а також очищення галузі від можливого податкового шахрайства шляхом зміни порядку оподаткування операцій, пов’язаних зі створенням і постачанням на ринок житлової нерухомості.

На думку авторів законопроєкту, ПДВ гальмує розвиток ринку житлової нерухомості внаслідок "відмивання" грошей, до того ж забудовники напрацювали кілька схем ухилення від сплати цього податку.

Крім того, застосування ПДВ збільшує вартість житла для громадян, тим самим знижуючи попит на ринку нерухомості, йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

З цією метою депутати пропонують звільнити від ПДВ "перше постачання" на ринок новозбудованого житла.

Ключові зміни – як “первинка” оподатковуватиметься з новими правилами реєстрації.

ПДФО. Від сплати ПДФО звільняються операції з продажу житла та інших об'єктів будівництва, зокрема й незавершених, якщо майнове право на них зареєстровано на користь покупця і сплачено хоча б частково. Тобто, на практиці, ви купили квартиру на “первинці” і вирішили її перепродати. ПДФО заплатити доведеться, але з різниці між ціною купівлі та ціною продажу. Припустімо, купивши квартиру за 100 тис., ви продали її за 120 тис., податком оподатковуються 20 тис. умовних грошових одиниць. Однак, якщо ви доведете, що нічого не заробили, то й податок платити вам не доведеться.

ПДВ. Згідно з текстом законопроєкту податок стягується також лише за наявності доходу. Тобто, запроваджується касовий метод для забудовників і девелоперів для визначення податкових зобов'язань із ПДВ щодо операцій з об'єктами нерухомості, які будуть збудовані в майбутньому. Негативна сума не підлягає бюджетному відшкодуванню, якщо до неї включено суми податку, сплачені отримувачем товарів або послуг у попередньому та звітному податкових періодах постачальникам послуг, які використані або будуть використані в операціях з першого постачання житла. Ці суми зараховуватимуть до податкового кредиту наступного звітного періоду до їх повного погашення податковими зобов'язаннями. Операції з відступлення прав власності на об'єкт незавершеного будівництва, за який сплачено частину вартості, не оподатковуватимуться ПДВ. Але лише за умови, що на нього зареєстровано майнові права. Тобто інвестор у будівництво багатоквартирного будинку страхується від ризиків подвійного продажу майбутнього житла, оскільки є обов'язкова реєстрація майнових прав.

До речі, автори законопроєкту вказують на його зв'язок із законом "Про гарантування майнових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть збудовані в майбутньому".

Нагадаємо, мета закону - гарантування державою речових прав вкладників на об’єкти нерухомості, які знаходяться у процесі будівництва. Закон покликаний захистити права вкладників у будівництво від недобросовісних забудовників. А відтак - покінчити з практикою житлових недобудов.