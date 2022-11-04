Парламент прийняв закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави-агресора

Документ підтримали 316 народних депутатів.

Парламент прийняв закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави-агресора
Україна ввела чергові обмеження для росіян
© depositphotos/doomu

Верховна рада України схвалила в цілому законопроєкт №8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України. Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

За повідомленням Железняка законопроєкт підтримали 316 народних депутатів

Новим законом передбачено:

  • недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;
  • розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
  • встановлення обов’язку для суб’єктами первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ.

«Були підтримані правки 16,19 та 22, якими скоротив строк статусу PEP (політично значущі особи, - ред) з довічного до 3-х років після посади. До другого читання прибрали правку, що до високий ризик ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», - наголосив Железняк.


Артем Руденко, ZN.ua





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