Объемы займов по "Доступным кредитам" выросли до 14 млрд гривен

За последнюю неделю выдали 246 кредитов на общую сумму более 696 млн гривен.

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 6059 займов на общую сумму 14,154 млрд гривен.

Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.

Сообщается, что 9,883 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,705 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,566 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

За последнюю неделю выдали 246 кредитов на общую сумму более 696 млн гривен.

"52,3% (364 миллионов гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 14,8% (103 миллиона гривен) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 32,9% (229 млн гривен)", - говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 22 банками.

Кредитная программа "5-7-9%" стартовала в феврале 2020 года.

По состоянию на июнь этого года банки выдали 639 кредитов на сумму 404,8 млн гривен. В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общий объем займов по кредитам по программе "5-7-9" превысил 9 млрд.

Размер Фонда развития предпринимательства, через который идет финансирование, в 2020 году составляет 2 млрд гривен.

Напомним, в октябре Кабмин изменил условия кредитной программы "5-7-9%".