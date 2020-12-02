Объемы займов по "Доступным кредитам" выросли до 14 млрд гривен

За последнюю неделю выдали 246 кредитов на общую сумму более 696 млн гривен.

Объемы займов по "Доступным кредитам" выросли до 14 млрд гривен
Фото: flickr.com/NBU

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 6059 займов на общую сумму 14,154 млрд гривен.

Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.

Сообщается, что 9,883 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,705 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,566 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

За последнюю неделю выдали 246 кредитов на общую сумму более 696 млн гривен.

"52,3% (364 миллионов гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 14,8% (103 миллиона гривен) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 32,9% (229 млн гривен)", - говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 22 банками.

Кредитная программа "5-7-9%" стартовала в феврале 2020 года.

По состоянию на июнь этого года банки выдали 639 кредитов на сумму 404,8 млн гривен. В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общий объем займов по кредитам по программе "5-7-9" превысил 9 млрд.

Размер Фонда развития предпринимательства, через который идет финансирование, в 2020 году составляет 2 млрд гривен.

Напомним, в октябре Кабмин изменил условия кредитной программы "5-7-9%".

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