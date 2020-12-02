Рада в первом чтении поддержала легализацию виртуальных валют

2 декабря Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект 3637 «О виртуальных активах», что может легализовать рынок цифровых валют в Украине.

Рада в первом чтении поддержала легализацию виртуальных валют
Фото: ukrinform.ua

«За» законопроект проголосовало 230 народных депутатов.

Что предлагает законопроект

Законопроект подходит к понятию активов комплексно и не рассматривает их исключительно как криптовалюту. Он является базовым, то есть определяет все базовые понятия и определения, связанные с виртуальными активами, а также перечень поставщиков услуг в данной области.

Документ определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами, через прохождение процедур госрегистрации одного или нескольких видов деятельности:

  • хранение или администрирование виртуальных активов и ключей виртуальных активов;
  • обмен виртуальных активов;
  • перевод виртуальных активов;
  • участие и предоставление финансовых услуг, связанных с предложением эмитента и/или продажей виртуальных активов.

Отмечается, что «О виртуальных активах» дополняет ранее принятый закон о предотвращении отмывания средств, полученных преступным путем и адаптирует рекомендации FATF.

По словам вицепремьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, международные криптокомпании отныне смогут регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

Кто будет регулировать рынок

Минцифры будет регулятором рынка, кроме отдельных случаев, где вступает НБУ или Нацкомиссия по ценным бумагам.

Напомним

Ранее Blockchain4Ukraine, Binance, Arzinger и Juscutum выступили учредителями новой общественной организации «Виртуальные Активы Украины» (ВАУ).

Цифровая валюта становится популярной

  • 54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.
  • 32% пока не изучали вопрос.
  • Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Миллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривенМиллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривен
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - ЕврокомиссияВ Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - Еврокомиссия
Блок рекламы


Похожие новости
Население Украины в ноябре впервые стало нетто-покупателем валютыНаселение Украины в ноябре впервые стало нетто-покупателем валюты
Рада приняла компромиссный законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для некоторых ФЛПРада приняла компромиссный законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для некоторых ФЛП
ЕЦБ назвал Libra новой угрозой для национальных валютЕЦБ назвал Libra новой угрозой для национальных валют
Курс валют в Киеве: 30 ноября 2020 годаКурс валют в Киеве: 30 ноября 2020 года
Экономист Кийосаки: Для криптовалюты, золота и серебра наступают «великие времена»Экономист Кийосаки: Для криптовалюты, золота и серебра наступают «великие времена»
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
Курс валют в Киеве: 27 ноября 2020 годаКурс валют в Киеве: 27 ноября 2020 года
Курс валют в Киеве: 25 ноября 2020 годаКурс валют в Киеве: 25 ноября 2020 года
Рубль стал самой слабой валютой — аналитики Credit SuisseРубль стал самой слабой валютой — аналитики Credit Suisse
Курс валют в Киеве: 23 ноября 2020 годаКурс валют в Киеве: 23 ноября 2020 года
Последние новости
Подгружаем последние новости