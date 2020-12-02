Рада в первом чтении поддержала легализацию виртуальных валют
2 декабря Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект 3637 «О виртуальных активах», что может легализовать рынок цифровых валют в Украине.
«За» законопроект проголосовало 230 народных депутатов.
Что предлагает законопроект
Законопроект подходит к понятию активов комплексно и не рассматривает их исключительно как криптовалюту. Он является базовым, то есть определяет все базовые понятия и определения, связанные с виртуальными активами, а также перечень поставщиков услуг в данной области.
Документ определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами, через прохождение процедур госрегистрации одного или нескольких видов деятельности:
- хранение или администрирование виртуальных активов и ключей виртуальных активов;
- обмен виртуальных активов;
- перевод виртуальных активов;
- участие и предоставление финансовых услуг, связанных с предложением эмитента и/или продажей виртуальных активов.
Отмечается, что «О виртуальных активах» дополняет ранее принятый закон о предотвращении отмывания средств, полученных преступным путем и адаптирует рекомендации FATF.
По словам вицепремьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, международные криптокомпании отныне смогут регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.
Кто будет регулировать рынок
Минцифры будет регулятором рынка, кроме отдельных случаев, где вступает НБУ или Нацкомиссия по ценным бумагам.
Напомним
Ранее Blockchain4Ukraine, Binance, Arzinger и Juscutum выступили учредителями новой общественной организации «Виртуальные Активы Украины» (ВАУ).
Цифровая валюта становится популярной
- 54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.
- 32% пока не изучали вопрос.
- Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.