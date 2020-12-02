Рада в первом чтении поддержала легализацию виртуальных валют

2 декабря Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект 3637 «О виртуальных активах», что может легализовать рынок цифровых валют в Украине.

Фото: ukrinform.ua

«За» законопроект проголосовало 230 народных депутатов.

Что предлагает законопроект

Законопроект подходит к понятию активов комплексно и не рассматривает их исключительно как криптовалюту. Он является базовым, то есть определяет все базовые понятия и определения, связанные с виртуальными активами, а также перечень поставщиков услуг в данной области.

Документ определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами, через прохождение процедур госрегистрации одного или нескольких видов деятельности:

хранение или администрирование виртуальных активов и ключей виртуальных активов;

обмен виртуальных активов;

перевод виртуальных активов;

участие и предоставление финансовых услуг, связанных с предложением эмитента и/или продажей виртуальных активов.

Отмечается, что «О виртуальных активах» дополняет ранее принятый закон о предотвращении отмывания средств, полученных преступным путем и адаптирует рекомендации FATF.

По словам вицепремьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, международные криптокомпании отныне смогут регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

Кто будет регулировать рынок

Минцифры будет регулятором рынка, кроме отдельных случаев, где вступает НБУ или Нацкомиссия по ценным бумагам.

Напомним

Ранее Blockchain4Ukraine, Binance, Arzinger и Juscutum выступили учредителями новой общественной организации «Виртуальные Активы Украины» (ВАУ).

Цифровая валюта становится популярной