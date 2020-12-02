Visa выпустит кредитку с кешбеком в биткоинах
Visa с партнерами выпустит кредитную карту, которая предлагает кешбек в биткоинах, а не в более привычных милях или настоящими деньгами
Visa с партнерами выпустит кредитную карту, которая предлагает кешбек в биткоинах, а не в более привычных милях или настоящими деньгами, сообщил стартап в области криптовалют BlockFi.
Что известно о кредитке
Visa выпускает новый продукт совместно с ним. BlockFi открыл на своем сайте лист ожидания для желающих получить карту. Записаться в него пока могут только те, у кого есть пополненные счета в BlockFi. В январе список станет доступным для всех, а рассылать карты начнут весной 2021 года.
С каждой операции по карте будет возвращаться 1,5%. Кешбек будет накапливаться, затем автоматически конвертироваться в биткоины и зачисляться на счет в BlockFi. В остальном принцип работы схож с другими кредитками. Клиенты получат карту с кредитным лимитом, который восполняется каждый месяц. Если вносить деньги вовремя, проценты взиматься не будут.
Сама карта будет не пластиковой, а металлической.
Одной из первых металлическими свои банковские карты сделала Apple в партнерстве с Goldman Sachs — из титана.
BlockFi также зачислит приветственный бонус в размере $250 в биткоинах, если сумма расходов по карте превысит $3000 в первые три месяца. Годовое обслуживание карты будет стоить $200. Стартап утверждает, что это первая кредитная карта в мире криптовалют. Логотип биткоина будет нанесен на каждую карту.
Кому будет доступна
Пока карта будет доступна только в США, но BlockFI призывает людей из других стран тоже записываться в лист ожидания, чтобы получить уведомление в будущем о выходе на новые рынки.
Карту выпустит Evolve Bank при содействии стартапа кредитных карт Deserve.
Предыстория
В мае 2020 года Visa подала патентную заявку на «цифровую фиатную валюту», которая будет обладать преимуществами криптовалют, но при этом выпускаться «централизованным органом».
Летом прошлого года Visa запустила платежный сервис на базе блокчейна для корпоративных клиентов, который впервые был анонсирован в октябре 2016 года.
Цифровая валюта становится популярной
- 54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.
- 32% пока не изучали вопрос.
- Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.