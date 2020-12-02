Visa выпустит кредитку с кешбеком в биткоинах

Visa с партнерами выпустит кредитную карту, которая предлагает кешбек в биткоинах, а не в более привычных милях или настоящими деньгами, сообщил стартап в области криптовалют BlockFi.

Что известно о кредитке

Visa выпускает новый продукт совместно с ним. BlockFi открыл на своем сайте лист ожидания для желающих получить карту. Записаться в него пока могут только те, у кого есть пополненные счета в BlockFi. В январе список станет доступным для всех, а рассылать карты начнут весной 2021 года.