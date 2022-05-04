НБУ выпустит новые монеты, посвященные войне в Украине

Национальный банк Украины выпустит серию памятных монет, посвященных войне с Россией . Уже началась работа над созданием первой памятной монеты из этой серии. Вариант ее дизайна был выбран в результате народного голосования.

В пресс-службе НБУ сообщили, что среди эскизов монет, посвященных героическому сопротивлению Вооруженных сил Украины и всего украинского народа военной агрессии РФ , было выбрано пять работ в номинации "Лучший эскиз": "Единство – сила", "Остров Змеиный", "Призрак Киева ", "Слава Героям" и "Украина – мать героев".

В номинации "Лучшая творческая работа" победили работы "Берегиня", "Героям слава!", "Приглашаем в Чернобаевку", "Аист" и "Слава Героям!". Среди них и выбирали эскиз для первых монет.

Первая монета НБУ из коллекционной серии будет воссоздана по мотивам эскиза "Единство – сила" авторства Алины Малюты, а вторую реализуют по мотивам эскиза "Помощь стран-партнеров" авторства Сергея Топкина.

Другие эскизы и творческие работы Национальный банк также будет воплощать в памятных монетах, медалях, сувенирных банкнотах, посвященных войне с Россией .

Ранее в НБУ рассказали, как изменился оборот наличных денег в кассах банков в мае 2022.