Акции американских компаний растут, несмотря ни на что. Помогают вакцины

Акции американских компаний растут, несмотря на всплеск заражений вирусом по всей стране и небольшое ухудшение прогнозов прибыли на следующий год. Так, индекс S&P 500 вырос более чем на 60% от своего минимального значения на фоне прогресса в разработке вакцины от covid-19 и связанных с этим надежд на быстрое восстановление экономики. Об этом пишет uk.reuters.com.

Фото: plusworld.ru

Когда восстановится экономика и почему

По мере того, как после выборов акции США растут к новым рекордным максимумам, инвесторы пытаются оценить, насколько сильным будет откат их уровня и прибыли в 2021 году.

Аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 в следующем году вырастет на 23% после 15% спада в 2020 году вследствие пандемии.

Тем не менее, цены на акции уже демонстрируют массовый рост показателей после минимумов в марте.

По словам аналитиков, многое зависит от сроков развертывания вакцины против covid-19, поскольку это определит, насколько быстро может возобновиться нормальная деловая активность.

Ожидается, что в 2021 году наиболее чувствительные с экономической точки зрения секторы получат наибольший рост прибыли в годовом исчислении.

Аналитики предполагают, что в 2021 году доходы от энергетики вырастут почти на 600%, в то время как промышленные доходы вырастут на 79%, согласно данным Refinitiv.

Что ожидают от Байдена

Инвесторы также ожидают первых шагов Джо Байдена, чтоб понять, насколько политика избранного президента будет благоприятной для рынка. Байден заявил о возможности повышения налогов, что может послужить сдерживающим фактором роста доходов.

В опросе Reuters большинство стратегов надеются, что в течение 2021 года прибыль вернется к уровню, предшествующему пандемии. Однако некоторые из них все же отмечали, что если налоги вырастут, для восстановления доходов может потребоваться больше времени, чем ожидается.

Кратко о Европе

Согласно опросу, проведенному информагентством Reuters, 26 управляющих фондов и брокеров предполагают, что к концу 2021 года индекс STOXX 600 (фондовый индекс европейских акций) вырастет до 430 пунктов, и сравнится с февральскими показателями этого года, так как ожидается, что экономическая активность почти полностью восстановится после спада из-за коронавируса.

Влияние пандемии

Пакет мер правительства по спасению стал спасательным кругом для многих предприятий и безработных. Отдельный отчет Министерства труда США в четверг, 29 октября, показал, что в конце октября на получение государственного пособия по безработице подали 751 тыс. человек по сравнению с 791 тыс. в предыдущем периоде. При этом количество заявок, упавшее с рекордных 6,867 млн в марте, пока превышают пик 665 тыс., зафиксированный во время Великой рецессии 2007-2009 годов.

Однако государственное финансирование исчерпано, и новых вливаний в экономику не предвидится. Фондовые индексы США показали наибольшее падение с начала сентября на фоне резкого роста числа инфицированных covid-19 и неопределенности относительно мер стимулирования американской экономики.

США ожидают дефицит бюджета в этом году более чем $3 трлн из-за огромных государственных расходов на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики.

Новые случаи covid-19 растут по всей стране, что вызывает ограничения, в частности для работы заведений общественного питания. Чуть больше половины из 22,2 млн рабочих мест, потерянных во время пандемии, были восстановлены, но увольнения продолжаются.