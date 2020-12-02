Акции американских компаний растут, несмотря ни на что. Помогают вакцины

Акции американских компаний растут, несмотря на всплеск заражений вирусом по всей стране и небольшое ухудшение прогнозов прибыли на следующий год. Так, индекс S&P 500 вырос более чем на 60% от своего минимального значения на фоне прогресса в разработке вакцины от covid-19 и связанных с этим надежд на быстрое восстановление экономики. Об этом пишет uk.reuters.com.

Акции американских компаний растут, несмотря ни на что. Помогают вакцины
Фото: plusworld.ru

Когда восстановится экономика и почему

По мере того, как после выборов акции США растут к новым рекордным максимумам, инвесторы пытаются оценить, насколько сильным будет откат их уровня и прибыли в 2021 году.

Аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 в следующем году вырастет на 23% после 15% спада в 2020 году вследствие пандемии.

Тем не менее, цены на акции уже демонстрируют массовый рост показателей после минимумов в марте.

По словам аналитиков, многое зависит от сроков развертывания вакцины против covid-19, поскольку это определит, насколько быстро может возобновиться нормальная деловая активность.

Ожидается, что в 2021 году наиболее чувствительные с экономической точки зрения секторы получат наибольший рост прибыли в годовом исчислении.

Аналитики предполагают, что в 2021 году доходы от энергетики вырастут почти на 600%, в то время как промышленные доходы вырастут на 79%, согласно данным Refinitiv.

Что ожидают от Байдена

Инвесторы также ожидают первых шагов Джо Байдена, чтоб понять, насколько политика избранного президента будет благоприятной для рынка. Байден заявил о возможности повышения налогов, что может послужить сдерживающим фактором роста доходов.

В опросе Reuters большинство стратегов надеются, что в течение 2021 года прибыль вернется к уровню, предшествующему пандемии. Однако некоторые из них все же отмечали, что если налоги вырастут, для восстановления доходов может потребоваться больше времени, чем ожидается.

Кратко о Европе

Согласно опросу, проведенному информагентством Reuters, 26 управляющих фондов и брокеров предполагают, что к концу 2021 года индекс STOXX 600 (фондовый индекс европейских акций) вырастет до 430 пунктов, и сравнится с февральскими показателями этого года, так как ожидается, что экономическая активность почти полностью восстановится после спада из-за коронавируса.

Влияние пандемии

Пакет мер правительства по спасению стал спасательным кругом для многих предприятий и безработных. Отдельный отчет Министерства труда США в четверг, 29 октября, показал, что в конце октября на получение государственного пособия по безработице подали 751 тыс. человек по сравнению с 791 тыс. в предыдущем периоде. При этом количество заявок, упавшее с рекордных 6,867 млн в марте, пока превышают пик 665 тыс., зафиксированный во время Великой рецессии 2007-2009 годов.

Однако государственное финансирование исчерпано, и новых вливаний в экономику не предвидится. Фондовые индексы США показали наибольшее падение с начала сентября на фоне резкого роста числа инфицированных covid-19 и неопределенности относительно мер стимулирования американской экономики.

США ожидают дефицит бюджета в этом году более чем $3 трлн из-за огромных государственных расходов на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики.

Новые случаи covid-19 растут по всей стране, что вызывает ограничения, в частности для работы заведений общественного питания. Чуть больше половины из 22,2 млн рабочих мест, потерянных во время пандемии, были восстановлены, но увольнения продолжаются.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Миллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривенМиллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривен
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - ЕврокомиссияВ Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - Еврокомиссия
Блок рекламы


Похожие новости
Ассоциация воздушного транспорта спрогнозировала убытки авиакомпаний на 2021 годАссоциация воздушного транспорта спрогнозировала убытки авиакомпаний на 2021 год
Несмотря на пандемию, китайские промпредприятия получили рекордную прибыльНесмотря на пандемию, китайские промпредприятия получили рекордную прибыль
Глава Moderna назвал стоимость вакцины против covid-19Глава Moderna назвал стоимость вакцины против covid-19
Акции Ferrexpo дешевеют вторую неделю подрядАкции Ferrexpo дешевеют вторую неделю подряд
В Moderna назвали стоимость вакцины от COVID-19В Moderna назвали стоимость вакцины от COVID-19
В Великобритании растут продажи виниловых пластинок и кассет, а продажи компакт-дисков снижаютсяВ Великобритании растут продажи виниловых пластинок и кассет, а продажи компакт-дисков снижаются
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавирусаJohnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
За год пандемии долги «компаний-зомби» выросли на $1 триллионЗа год пандемии долги «компаний-зомби» выросли на $1 триллион
Последние новости
Подгружаем последние новости