Выпуск проката на Запорожстали вырос на 12,9%

Выпуск проката на Запорожстали вырос на 12,9%

В ноябре "Запорожсталь" увеличила выпуск проката на 12,9%, до 275,1 тыс. тонн по сравнению с ноябрем 2019 года, сообщает пресс-служба предприятия

Производство чугуна выросло на 9,9%, до 387,6 тыс. тонн, стали – на 12,3%, до 329,2 тыс. тонн.

С января по ноябрь 2020 года произведено 4,073 млн тонн чугуна (на 2,7% больше, чем в январе-ноябре 2019 года), 3,438 тыс. тонн стали (-6,4%), 2915,4 тыс. тонн проката (-5,2%).

МинПром по материалам uaprom.info

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