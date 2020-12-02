Дефицит платежного баланса за 10 месяцев составил $833 миллиона. Год назад был профицит 2,1 миллиарда

Дефицит сводного платежного баланса за 10 месяцев составляет $833 млн по сравнению с профицитом в размере $2,1 млрд за такой же период в 2019 году. Об этом говорится в ноябрьском Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

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Основные тенденции октября

Профицит счета текущих операций составил $5,06 млрд (за 10 месяцев прошлого года был дефицит $6,2 млрд), а дефицит финансового счета - $5,9 млрд (в январе-октябре 2019 года был профицит $8,3 млрд).

Счет текущих операций, $ млрд

По финансовому счету сохранялся отток капитала ($1,2 млрд), хотя его объем был меньше, чем в предыдущем месяце. Он был обеспечен всеми секторами экономики. Дальнейший умеренный выход нерезидентов из ОВГЗ в национальной валюте сформировал незначительный отток капитала государственного сектора. А отток капитала частного сектора произошел за счет выплат по торговым кредитам и долгосрочным займам, а также из-за отрицательных реинвестируемых доходов.

Финансовый счет: чистые внешние обязательства, $ млрд

В результате сводный платежный баланс был сформирован с дефицитом ($343 млн), а международные резервы уменьшились до $2,61 млрд, покрывающих 4,4 месяца будущего импорта.

Валовые международные резервы, $ млрд

При этом текущий счет вернулся к профициту ($817 млн), а финансовый счет остался дефицитным ($1,16 млрд). Это произошло благодаря значительному положительному сальдо первичных доходов, которое сформировалось из-за отсутствия выплат по реструктуризированным долгам, и сужения дефицита внешней торговли. Последнее было вызвано углублением падения импорта товаров и услуг, тогда как экспорт остался на прошлогоднем уровне.

Показатели товарообмена

НБУ констатирует, что в октябре экспорт товаров остался почти на уровне аналогичного периода прошлого года (уменьшился на 0,1%, в сентябре - увеличился на 1,5%). Импорт товаров и дальше продолжал сокращаться высокими темпами - на 19,6 % (в сентябре - 16,2%).

Торговля товарами

Экспорт товаров составил $4,2 млрд. Он сократился по следующим основным группам товаров:

продовольственные товары - на 6,5% (в сентябре - на 2,6%);

черные и цветные металлы - на 2,1% (в сентябре - на 4,5%).

Почти не изменился по сравнению с октябрем 2019 года экспорт продукции машиностроения - снизился лишь на 0,8% (в сентябре - увеличился на 5,0%).

В то же время увеличился экспорт:

минеральных продуктов (в том числе руд) - в 1,6 раза (в сентябре - на 24,3%);

древесины и изделий из нее - на 9,4% (в сентябре - на 16,9%);

продукции химической промышленности - на 1,8% (в сентябре - на 5,0%);

промышленных изделий - на 3,7% (в сентябре - на 19,0%).

Росли экспортные поставки отдельной продукции горно-металлургического комплекса, прежде всего железной руды, на фоне благоприятной внешней ценовой конъюнктуры и устойчивого спроса со стороны Китая. Это компенсировало снижение экспорта продовольственных товаров из-за низкого урожая зерновых и масличных культур.

Импорт товаров составил $4,7 млрд. Энергетический импорт сократился в 2 раза (в сентябре - в 2,1 раза). Это было обусловлено как сокращением закупок газа и угля на фоне их высоких запасов, так и более низкими, чем в прошлом году, ценами на импорт энергоносителей.

Неэнергетический импорт сократился на 11,0% (в сентябре - на 5,4%).

В частности, снизился импорт:

продукции машиностроения - на 17,9% (в сентябре - на 6,5%);

черных и цветных металлов - на 6,1% (в сентябре - на 6,4%);

промышленных изделий - на 5,8% (в сентябре - на 9,7%).

В то же время увеличился импорт: