Держбюджет на 2023 рік: Мінфін зробив «крок назад» щодо мінімальної зарплати

Підвищення мінімальної заробітної плати не є пріоритетним напрямком, інформує ZN.ua.

Держбюджет на 2023 рік: Мінфін зробив «крок назад» щодо мінімальної зарплати

У наступному році мінімальна заробітна плата в Україні не буде підвищуватись. У проєкті держбюджету на 2023 рік закладається мінімалка на рівні 2021 року, тобто 6500 гривень, йдеться у повідомленні Мінфіну з посиланням на заступника міністра Романа Єрмолічева.

«Близько 5,5 млрд грн будуть закладені на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян вкрай важлива. Також буде забезпечена своєчасна виплата пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам і педагогам. Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня минулого року», – сказав він.

Однак у поточному році, а саме у жовтні, відповідно до бюджету на 2022 рік, передбачалося чергове підвищення мінімалки до 6700 гривень. У тому числі повинен збільшитись розмір мінімального страхового внеску ЄСВ. Вірогідно, що плани можуть бути виконані. Хоча наразі пріоритетними напрямками для Мінфіну є три сектори: сектор оборони та безпеки, виконання соціальних зобов'язань держави та медицина, в тому числі програма медичних гарантій.


Олена Середа, ZN.ua





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