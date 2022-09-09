Держбюджет на 2023 рік: Мінфін зробив «крок назад» щодо мінімальної зарплати
Підвищення мінімальної заробітної плати не є пріоритетним напрямком, інформує
У наступному році мінімальна заробітна плата в Україні не буде підвищуватись. У проєкті держбюджету на 2023 рік закладається мінімалка на рівні 2021 року, тобто 6500 гривень, йдеться у
«Близько 5,5 млрд грн будуть закладені на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян вкрай важлива. Також буде забезпечена своєчасна виплата пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам і педагогам. Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня минулого року», – сказав він.
Однак у поточному році, а саме у жовтні, відповідно до бюджету на 2022 рік, передбачалося чергове підвищення мінімалки до 6700 гривень. У тому числі повинен збільшитись розмір мінімального страхового внеску ЄСВ. Вірогідно, що плани можуть бути виконані. Хоча наразі пріоритетними напрямками для Мінфіну є три сектори: сектор оборони та безпеки, виконання соціальних зобов'язань держави та медицина, в тому числі програма медичних гарантій.