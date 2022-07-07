Назад у 90-ті: у Росії почали масово торгувати підробками знаменитих брендів

Найбільші інтернет-магазини країни-вигнанця Росії почали масово продавати підробки на відомі бренди, які вийшли з російського ринку після початку повномасштабної війни. Керівництво сайтів відмовляється блокувати такі оголошення, тому замість "New Balance" росіяни купують "New Baiance" - "імпортозаміщення" у дії.

Про це розказали у росЗМІ, інформує Апостроф .

Тепер російські маркетплейси нагають ринки з 90-х - на сайтах з'явилося безліч реплік та відвертих підробок відомий і популярних брендів, які покинули країну-терориста РФ . Оригінал від підробки відрізняють деталі, наприклад, розділові знаки біля коми чи свідомі друкарські помилки в марці: Adidas/, PUMA., New Baiance. І до того ж багато продавців не вказують в описі товару, що це не оригінал.

Деякі продавці виставляють нібито оригінальний товар із величезною знижкою, хтось обіцяє участь у розіграші квартири, але більшість навіть не намагаються виправдати продаж підробок.

Інтернет-магазини намагаються "імпортнозамістити" абслютно все: від техніки до спідньої білизни. Водночас техпідтримка магазинів відмовляється відповідати на прямі запитання щодо законності таких дій.