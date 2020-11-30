Миллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривен

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО "Финансовая компания "Скай" к Фонду гарантирования и Национальному банку и признал заключенным договор купли-продажи 5-миллиардного пула активов "Дельта Банка", который был реализован на аукционе в июне 2019 года.

Об этом сообщает Finbalance.

В частности, речь идет о задолженности по кредитным договорам ОАО "Ильичевский масложировой комбинат", ОАО "Одесский масложировой комбинат", ООО "ПКФ "Олир" ЛТД".

Некоторые из спорных активов находятся в залоге Национального банка и Укрэксимбанка.

ООО "ФК "Скай" (конечный бенефициар бизнесмен Андрей Веревский) стало победителем аукциона с предложением 182,5 млн гривен (соответственно дисконт составлял 96%).

Напомним, в марте 2019 года эта же финкомпания с предложением 906 млн грн уже побеждала на аукционе ФГВФЛ, на котором продавались эти же активы "Дельта Банка". Однако, тогда сделка была заблокирована судом по требованию третьего лица.

"Национальный банк считает, что проведенный аукцион состоялся с наличием обстоятельств и возможных манипуляций со стороны покупателя, которые могли повлиять на исход торгов и реализацию имущества по заниженной стоимости", - говорилось в сообщении.