Экс-сотрудницу банка “Хрещатик” подозревают в хищении 10 млн гривен

Экс-сотрудницу банка &ldquo;Хрещатик&rdquo; подозревают в хищении 10 млн гривен

Киевская местная прокуратура № 10 сообщила о подозрении экс-сотруднице регионального отделения банка “Хрещатик” по факту служебного подлога и завладения средствами вкладчиков. Всего клиентам банка был причинен ущерб на общую сумму более 10 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевской городской прокуратуры.

Пресс-служба сообщает, что подозреваемая, будучи ответственной за оформление договоров и, вступив в сговор с другими работниками банка, предоставляла вкладчикам заведомо поддельные документы, якобы подтверждающие передачу банку средств по депозитным договорам.

“Однако полученные от клиентов средства подозреваемая не учитывала должным образом, и вместе с другими соучастниками использовала по своему усмотрению”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что клиентам банка причинен ущерб на общую сумму более 10 млн гривен.

Расследуется дело по факту служебного подлога и завладения средствами путем злоупотребления служебным положением по ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. В рамках следствия устанавливаются другие соучастники преступления.

Напомним, председатель военно-врачебной комиссии одного из объединенных городских военных комиссариатов Киевской области был задержан при получении взятки в размере 1 тыс. долларов.

Фото: открытые источники


Оксана Олейникова, КиевВласть

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