Укрэксимбанк начал отбор банков-кредиторов бизнеса
Государственный Укрэксимбанк начал отбор банков для кредитования бизнеса по программе предоставления государственных гарантий на портфельной основе. Об этом говорится в сообщении банка.
Агент правительства
Укрэксимбанк будет действовать как агент правительства по программе финансовой господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Порядком предоставления государственных гарантий на портфельной основе, отмечает пресс-служба банка.
Предыстория
25 ноября Кабмин назначил Укресимбанк своим агентом по отбору банков-кредиторов.
Укрэксимбанк в качестве агента правительства осуществляет сбор документов от банков, желающих принять участие в программе, их проверку, подготовку проектов договоров, которые будут заключаться между гарантом и банками-кредиторами о предоставлении государственных гарантий.
Кроме того, Укрэксимбанк будет осуществлять мониторинг и отчетность о реализации программы и сопровождать процесс расчетов в случае наступления гарантийных случаев.
Целью предоставления гарантий на портфельной основе является поддержка микро-, малого и среднего бизнеса в Украине через упрощение доступа предприятиям к банковскому финансированию, а следовательно — содействие развитию экономики.
Как принять участие банкам
Для участия в отборе банкам необходимо до 7 декабря направить обращение о заинтересованности в получении государственных гарантий на портфельной основе, вместе с необходимым перечнем документов на электронный адрес Укрэксимбанка, с последующим отправлением оригиналов в адрес агента.
Что потом
По результатам отбора среди банков, которые подадут документы агенту, Кабмин будет определять банки-кредиторы и объемы предоставления государственных гарантий для каждого такого кредитора.
На основании этих решений с банками-кредиторами заключается договор о предоставлении государственной гарантии на портфельной основе на срок до 5 лет (государственной гарантией обеспечивается до 50% долговых обязательств по портфелю кредитов и до 70% по каждому отдельному кредиту), а банки формируют портфель кредитов.
Кто может быть банком-кредитором
Банками-кредиторами могут быть банки, которые:
- составляют отчетность в соответствии с международными стандартами;
- не отнесены к категории проблемных и/или неплатежеспособных;
- не имеют просроченной задолженности перед государственным бюджетом;
- придерживаются требований, установленных НБУ по формированию и хранению резервов и имеют работающий гривневый кредитный портфель клиентов микро-, малого и среднего бизнеса не менее 500 млн грн.