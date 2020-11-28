Укрэксимбанк начал отбор банков-кредиторов бизнеса

Государственный Укрэксимбанк начал отбор банков для кредитования бизнеса по программе предоставления государственных гарантий на портфельной основе. Об этом говорится в сообщении банка.

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Агент правительства

Укрэксимбанк будет действовать как агент правительства по программе финансовой господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Порядком предоставления государственных гарантий на портфельной основе, отмечает пресс-служба банка.

Предыстория

25 ноября Кабмин назначил Укресимбанк своим агентом по отбору банков-кредиторов.

Укрэксимбанк в качестве агента правительства осуществляет сбор документов от банков, желающих принять участие в программе, их проверку, подготовку проектов договоров, которые будут заключаться между гарантом и банками-кредиторами о предоставлении государственных гарантий.

Кроме того, Укрэксимбанк будет осуществлять мониторинг и отчетность о реализации программы и сопровождать процесс расчетов в случае наступления гарантийных случаев.

Целью предоставления гарантий на портфельной основе является поддержка микро-, малого и среднего бизнеса в Украине через упрощение доступа предприятиям к банковскому финансированию, а следовательно — содействие развитию экономики.

Как принять участие банкам

Для участия в отборе банкам необходимо до 7 декабря направить обращение о заинтересованности в получении государственных гарантий на портфельной основе, вместе с необходимым перечнем документов на электронный адрес Укрэксимбанка, с последующим отправлением оригиналов в адрес агента.

Что потом

По результатам отбора среди банков, которые подадут документы агенту, Кабмин будет определять банки-кредиторы и объемы предоставления государственных гарантий для каждого такого кредитора.

На основании этих решений с банками-кредиторами заключается договор о предоставлении государственной гарантии на портфельной основе на срок до 5 лет (государственной гарантией обеспечивается до 50% долговых обязательств по портфелю кредитов и до 70% по каждому отдельному кредиту), а банки формируют портфель кредитов.

Кто может быть банком-кредитором

Банками-кредиторами могут быть банки, которые: