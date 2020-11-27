Norsk Hydro запустила линию по выпуску алюминия, которая простаивала 11 лет

Norsk Hydro запустила линию по выпуску алюминия, которая простаивала 11 лет

Норвежская компания Norsk Hydro запустила вторую производственную линию на алюминиевом заводе Husnes, которая простаивала с 2009 г. Компания анонсировала этот запуск в сентябре.

После выхода линии "В" на проектную мощность предприятие может довести объем выпуска первичного алюминия до 195 тыс. т в год. Ранее, работая с одной линией "А", оно ежегодно производило до 95 тыс. т.

Как заявила генеральный директор Hydro Хильде Мерете Осхейм, компания запустила вторую линию на предприятии вследствие увеличение спроса на алюминий. Кроме того, Hydro рассчитывает на выгоды, получаемые от участия Норвегии в европейской системе торговли разрешениями на выбросы углекислого газа.

Заводы Hydro в Норвегии используют энергию ГЭС и ветроустановок. Поэтому их работа сопровождается минимальными выбросами углекислого газа. Как считает глава компании, именно такой алюминий больше всего будет востребован в Европе в ближайшие десятилетия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
В Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярноеВ Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярное
Сотрудничество с Энергоатомом нельзя назвать конструктивным – директор ВостГокаСотрудничество с Энергоатомом нельзя назвать конструктивным – директор ВостГока
Блок рекламы


Похожие новости
Австралийская Nickel Mines построит в Индонезии завод по выпуску рафинированного никеляАвстралийская Nickel Mines построит в Индонезии завод по выпуску рафинированного никеля
Запорожская АЭС запустила в работу энергоблок №2Запорожская АЭС запустила в работу энергоблок №2
Иран резко нарастил выпуск алюминияИран резко нарастил выпуск алюминия
Китай сократил экспорт алюминияКитай сократил экспорт алюминия
НБУ разрешил Тигипко приобрести компанию, которая купила ПроминвестбанкНБУ разрешил Тигипко приобрести компанию, которая купила Проминвестбанк
Fitch присвоил предстоящему выпуску облигаций Киева рейтинг «B(EXP)»Fitch присвоил предстоящему выпуску облигаций Киева рейтинг «B(EXP)»
Предложение на мировом рынке алюминия будет превышать спросПредложение на мировом рынке алюминия будет превышать спрос
Вьетнамская Hoa Phat полностью запустила производство на новом заводеВьетнамская Hoa Phat полностью запустила производство на новом заводе
В США Cleveland-Cliffs построила завод по выпуску горячебрикетированного железаВ США Cleveland-Cliffs построила завод по выпуску горячебрикетированного железа
В Северной Америке выпуск алюминия вырос на 2,3%В Северной Америке выпуск алюминия вырос на 2,3%
Последние новости
Подгружаем последние новости