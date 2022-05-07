Кабмин создал делегацию, которая будет договариваться с МБРР о $1,5 млрд для Украины, - Минфин

Кабмин принял решение создать делегацию от Украины, которая будет участвовать в переговорах с представителями Международного банка реконструкции и развития для получения почти $1,5 млрд.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Делегацию возглавит министр финансов Сергей Марченко. Она будет на переговорах договариваться о заключении соглашения о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

"Средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях", - добавили в пресс-службе Минфина.

Напомним, Мировой банк готовит для Украины пакет помощи на полтора миллиарда долларов.