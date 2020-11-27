В Украине появился еще один почтовый оператор

Ритейлер «АЛЛО» объявил о запуске нового почтово-логистического оператора на территории Украины — «АЛЛО Express». Об этом свидетельствует запись в Едином государственном реестре операторов почтовой связи, передает пресс-служба компании.

Фото: epravda.com.ua

Какие услуги будет предоставлять компания

«Компания будет предоставлять услуги по доставке и выдаче посылок интернет-заказов с сайта allo.ua. Отделение почтового оператора АЛЛО Express будут располагаться в действующих магазинах АЛЛО в 140 городах Украины», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что помимо классических почтовых услуг АЛЛО Express планирует предоставлять комплекс финансовых сервисов в партнерстве с ООО «Электрум пеймент систем»: перевод денежных средств без открытия счетов и другие финансовые услуги в рамках платежной системы «Электрум» и других платежных систем.

Когда будет доступен сервис

«Уже в ближайшем будущем этот сервис будет доступен во всех отделениях почтового оператора», — добавили в компании.

Также планируется развивать несколько форматов почтовых отделений, в том числе и за пределами действующих магазинов АЛЛО.