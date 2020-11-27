Проект бюджета-2021 не предусматривает сокращения социальных выплат - глава Минсоцполитики

Она также отметила, что документ предусматривает рост прожиточного минимума.

Проект бюджета-2021 не предусматривает сокращения социальных выплат - глава Минсоцполитики
Фото: Макс Требухов

Проект Государственного бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения никаких социальных выплат.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявила глава Министерства социальной политики Марина Лазебная.

"Несмотря на то, что сегодня люди взволнованы, сегодня глобальный кризис, люди не имеют уверенности в завтрашнем дне, бюджет на 2021 года не предусматривает, во-первых, никакого сокращения никакой социальной выплаты", - сказала Лазебная.

Она также отметила, что документ предусматривает рост прожиточного минимума.

"Да, он растет маленькими темпами - 9,3%, он покрывает немножечко больше прогнозируемую инфляцию, но все же помощи, которые к нему привязаны, тоже будут повышены, и мы будем над этим работать, чтобы не было не только задолженности, а чтобы даже был рост", - пояснила она.

Напомним, Кабинет министров 26 ноября на внеочередном заседании утвердил проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению.

В проекте доходы бюджета на 2021 год закладываются на уровне 1 трлн 92 млрд, расходы - 1 трлн 328 млрд гривень. Дефицит - 5,47%.

Сергей Марченко назвал проект сбалансированным, так как при его принятии было учтено большинство поправок депутатов.

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