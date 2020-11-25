Почему Илон Маск — не второй богатейший человек мира. Объяснение Forbes

В Forbes опровергли данные Bloomberg о том, что Илон Маск занял второе место среди самых богатых людей мира. Издание усомнилось в рейтинге, опубликованном ранее агентством Bloomberg.

Почему Илон Маск — не второй богатейший человек мира. Объяснение Forbes
Фото: forbes.com

Как сообщал Bloomberg, Маск обошел основателя Microsoft Билла Гейтса и занял вторую строчку рейтинга.

Forbes сообщил, что Маск поднялся на третье месте в рейтинге самых богатых людей мира.

В то же время Forbes подтверждает, что Илон Маск обогнал в рейтинге основателя Microsoft Билла Гейтса. Билл Гейтс опустился на четвертое место. Его состояние оценивается в $119,4 млрд.

Forbes утверждает, что сейчас Маску принадлежит $126,8 млрд, и по этому показателю он уступает главе Amazon Джеффу Безосу ($182,6 млрд) и гендиректору группы компаний LVMH Бернару Арно со $140,6 млрд.

Напомним

В конце октября, когдаTesla превзошла предусмотренные планом требования по EBITDA, Маск получил право на четвертый транш. Но пока что компания публично не подтвердила достижение показателя. Представитель Маска не ответил на запрос Forbes перед публикацией. До тех пор, пока получение четвертого транша не подтвердится, Forbes учитывает в оценке состояния Маска только примерно 25 млн опционов из общего пакета.

Помимо доли в Tesla, Маску принадлежит примерно 48% космической компании SpaceX, которая недавно провела первый регулярный запуск с астронавтами на борту по заказу NASA. В августе инвесторы оценили SpaceX в $46 млрд. Применив дисконт в 10%, который Forbes использует для частных компаний, долю Маска в SpaceX можно оценить в немногим менее $20 млрд.

Акции Tesla выросли на 36% с 17 ноября, когда агентство S&P Global объявило, что 21 декабря включит производителя электромобилей в индекс S&P 500. Это означало, что больше взаимных фондов, отслеживающих индекс S&P 500, будут покупать акции Tesla.

При нынешней рыночной капитализации в $525 млрд Tesla стоит намного больше Toyota ($198 млрд) и GM ($66 млрд) вместе взятых. При этом за первые три квартала текущего года Tesla поставила 318 000 автомобилей — всего лишь малую долю от объемов выпуска крупнейших автопроизводителей мира.

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