Суд отменил решение НБУ о ликвидации банка Велес

Верховный Суд отменил решение Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка Велес, однако лицензию ему не вернут. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Что известно о решении суда

«Верховный Суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций об отмене решения центробанка по банку Велес», — резюмировали в сообщении.

В то же время НБУ напоминает, что законодательством не предусмотрен механизм восстановления деятельности банка, в т.ч. по решению суда, в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.

Поэтому решение суда о применении меры воздействия к банку Велес не отменяет его ликвидации.

Предыстория

В августе 2015 банк Велес обратился в НБУ для перерегистрации (обновления аннулированной регистрации) договора займа, который заключали клиент банка — гражданин Украины и юридическое лицо — нерезидент. Физлицо намеревалась передать $460 млн за границу для погашения долга перед иностранной компанией.

Проанализировав документы, полученные от банка, НБУ заподозрил, что такие действия направлены на незаконный вывод средств за границу и свидетельствуют об организованной преступной деятельности. Учитывая это Нацбанк передал документы правоохранительным органам для рассмотрения и соответствующего реагирования.

10 декабря 2015 года НБУ отозвал лицензию банка Велес через рисковую деятельность и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, которые составляли почти 97% всех его операций.

Проверкой выявлено, что с октября 2014 по август 2015 года три клиента банка Велес — юридические лица перечислили за границу средства по внешнеэкономическим контрактам на общую сумму около $166 млн (более 3 млрд грн).

Отмечается, что такое перечисление имело регулярный характер. Денежные средства, поступавшие на счета этих клиентов в банке, в течение одного или нескольких дней направлялись для покупки иностранной валюты и дальнейшего перевода за границу.

Доля объема операций по переводу средств указанными тремя компаниями составляла 96,8% всех проведенных банком за этот период аналогичных операций.

После этого акционер банка Константин Бондарев (экс-нардеп от «Батькивщины») решил обжаловать ликвидации. Киевский окружной административный суд принял его сторону, отменив решение НБУ и ФГВФЛ о ликвидации Велеса, но Киевский апелляционный административный суд 26 мая 2016 года он проиграл, и ликвидация банка продолжилась.

Однако в ноябре 2016 года банк Велес в суде добился отмены отзыва лицензии.

Фонд гарантирования вкладов продлил срок ликвидации банка Велес к 10 декабря 2020 включительно.