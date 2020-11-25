«Минус один». Регулятор исключил из реестра кредитный союз «Довира»

Национальный банк Украины исключил из государственного реестра финансовых учреждений кредитный союз «Довира» на основании его собственного заявления. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Когда приняли решение

Соответствующее решение принято Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 20 ноября 2020 года.

Напомним

В ноябре этого года по заявлению кредитного союза «Довира» (город Ахтырка) были аннулированы все лицензии этой компании.

По состоянию на 30 сентября 2020 года обязательства кредитного союза «Довира» составляли 268 тыс. грн (0,09% от общего объема рынка), в то же время ее активы составили 379 тыс. грн (0,14% от общего объема рынка).

Рекордный октябрь

В общем октябрь отличился наибольшим количеством запросов от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий, начиная с июля. Получено 580 запросов от финансовых учреждений.

Наибольшее количество запросов поступило от финкомпаний, ломбардов и лизингодателей — 458, от кредитных союзов — 39 и страховщиков — 83.

В октябре согласовано крупнейшее за последние 4 месяца количество запросов приобретения существенного участия в финкомпаниях (15 запросов на приобретение существенного участия в 12 компаниях) внесено наибольшее количество учреждений.

В сентябре в НБУ поступило 546 запросов от финансовых учреждений. Наибольшее количество запросов касалось финкомпаний, ломбардов и лизингодателей — 402. Количество запросов кредитных союзов составило 21 и страховщиков — 123.