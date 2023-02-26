Євросоюз відключив від SWIFT «Альфа-Банк», «Тінькофф» та Росбанк

Вони вже відреагували на обмеження.

Євросоюз відключив від SWIFT «Альфа-Банк», «Тінькофф» та Росбанк
© swift.com

В рамках 10 пакету санкцій проти Росії під обмеження Євросоюзу потрапили Альфа-Банк, Тінькофф Банк і Росбанку. Обмеження передбачають відключення від міжнародної системи SWIFT, заморожування активів у країнах ЄС та заборону на угоди. Про це повідомляє офіційний сайт Євросоюзу.

Таке рішення ухвалили у зв'язку з тим, що ці банки є системно значущими та беруть участь у секторах економіки, які забезпечують «суттєвий дохід» Росії. Про банк «Тінькофф» також говориться, що разом із урядом він бере участь у програмах сприяння підприємництву та підтримує своїх клієнтів «у світлі військової мобілізації».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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