Євросоюз збільшив на 2 мільярди євро фонд, з якого фінансує зброю для України

Рада ЄС затвердила збільшення Європейського фонду миру на 2 млрд євро. Ці гроші підуть на закупівлю зброї для України. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Євросоюз збільшив на 2 мільярди євро фонд, з якого фінансує зброю для України
Фото: pixabay.com

«Європейський фонд миру тепер став невід'ємною частиною підтримки ЄС у просуванні миру та безпеки у всьому світі. Сьогоднішнє рішення збільшує фінансову стелю Європейського фонду світу до більш ніж 7,9 млрд євро», — йдеться у заяві.

Забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для підтримки не лише України, а й партнерів в інших частинах Європи, Африки та Близького Сходу, оскільки потреби продовжують виникати.

Зазначається, що це рішення реалізує політичну угоду, досягнуту 12 грудня 2022 року, коли Рада вирішила збільшити загальну фінансову стелю Європейського фонду миру на 2 млрд євро у 2023 році та врахувати можливість подальшого збільшення на пізнішому етапі (до 5,5 млрд євро до 2027 року).

«Рада також вирішила встановити фінансову контрольну суму для загальних витрат на військові навчання ЄС з управління кризовими ситуаціями 2023 року у розмірі 5 мільйонів євро та забезпечити велику гнучкість у зборі та використанні фінансових внесків від держав-членів та у їх використанні», — заявив голова Європейського парламенту Жозеп Боррель.

Варто зазначити, завдяки Європейському фонду миру ЄС підтримує ЗСУ в рамках семи послідовних пакетів підтримки, а також багато інших країн, таких як: Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія.





Интересные новости
Электроэнергия в Украине подорожает уже в апрелеЭлектроэнергия в Украине подорожает уже в апреле
«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ
Ілон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley BankІлон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley Bank
На території Києво-Печерської Лаври виявили 36 незаконних новобудов – ЗМІНа території Києво-Печерської Лаври виявили 36 незаконних новобудов – ЗМІ
Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — ЮжанінаУкраїнські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна
Блок рекламы


Похожие новости
Данія створить фонд на мільярд доларів, щоб допомогти УкраїніДанія створить фонд на мільярд доларів, щоб допомогти Україні
ПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларівПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларів
Politico: Франція добивається, щоб ЄС купував зброю лише у «своїх» на тлі війни в УкраїніPolitico: Франція добивається, щоб ЄС купував зброю лише у «своїх» на тлі війни в Україні
Райффайзенбанк закрив перекази у євро майже у всі російські банкиРайффайзенбанк закрив перекази у євро майже у всі російські банки
Криптофонди зафіксували рекордний відтік коштівКриптофонди зафіксували рекордний відтік коштів
Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще майже на 2 мільярдиБанки видали пільгових кредитів бізнесу ще майже на 2 мільярди
Виробник ліків Pfizer погодився придбати компанію Seagen за $43 мільярдиВиробник ліків Pfizer погодився придбати компанію Seagen за $43 мільярди
Фонд гарантування почав виплати вкладникам Форвард БанкуФонд гарантування почав виплати вкладникам Форвард Банку
Є в гаражі не у кожного шейха: наймолодший мільйонер України похизувався автопарком, фотоЄ в гаражі не у кожного шейха: наймолодший мільйонер України похизувався автопарком, фото
Росія дедалі менше експортує зброю через війну проти України та санкції – SIPRIРосія дедалі менше експортує зброю через війну проти України та санкції – SIPRI
Последние новости
Подгружаем последние новости