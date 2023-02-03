Мінагро просить допомоги у Євросоюза з забезпеченням посівних матеріалів та добрив

Очільник Мінагрополітики Микола Сольський закликав Євросоюз підтримати українських аграріїв, зокрема допомогти у проведенні весняної посівної. Про це він заявив під час свого виступу на спільному засіданні Кабінету Міністрів України та Колегії Єврокомісії у Києві.

Наразі перед українськими аграріями стоять два основних виклики: якісно провести посівну кампанію, а також збільшити ліквідність агропродукції.

За його словами, по-перше, аграрії мають бути забезпечені посівним матеріалом та добривами.

“Це дозволить не залишити жоден гектар не засіяним. Насіння та добрива – це та допомога, якої дуже потребує агросектор України”, – зазначив міністр.

Також він зауважив, що українські аграрії зазнають великих збитків, бо ціна продажу зерна є досить низькою і значно подорожчала логістика.

Він додав, що Україні необхідна реалізація масштабної програми спрощеного кредитування аграріїв.