Мінагро просить допомоги у Євросоюза з забезпеченням посівних матеріалів та добрив

Прибутки аграріїв впали через низьку ціну продажу зерна та подорожчання логістики, інформує ZN.ua.

Мінагро просить допомоги у Євросоюза з забезпеченням посівних матеріалів та добрив
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Очільник Мінагрополітики Микола Сольський закликав Євросоюз підтримати українських аграріїв, зокрема допомогти у проведенні весняної посівної. Про це він заявив під час свого виступу на спільному засіданні Кабінету Міністрів України та Колегії Єврокомісії у Києві.

Наразі перед українськими аграріями стоять два основних виклики: якісно провести посівну кампанію, а також збільшити ліквідність агропродукції.

За його словами, по-перше, аграрії мають бути забезпечені посівним матеріалом та добривами.

“Це дозволить не залишити жоден гектар не засіяним. Насіння та добрива – це та допомога, якої дуже потребує агросектор України”, – зазначив міністр.

Також він зауважив, що українські аграрії зазнають великих збитків, бо ціна продажу зерна є досить низькою і значно подорожчала логістика.

Він додав, що Україні необхідна реалізація масштабної програми спрощеного кредитування аграріїв.


Олена Середа, ZN.ua





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