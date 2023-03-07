США і союзники напрацьовують санкції проти алмазної індустрії Росії – Держдеп

Росія продовжує заробляти мільярди на алмазах і Захід хоче це припинити, інформує ZN.ua.

США і союзники напрацьовують санкції проти алмазної індустрії Росії – Держдеп
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Представники уряду Сполучених Штатів Америки і керівництва Європейського Союзу провели зустріч з керівниками компаній алмазної промисловості й торгівлі щодо запровадження ефективних обмежень проти алмазної індустрії Росії. Про це повідомили у Держдепартаменті США.

«Сьогодні посол Джеймс О'Браєн приєднався до заступника гендиректора й головного спеціаліста з контролю правил торгівлі Єврокомісії Деніса Редоннета, щоб обговорити з провідними офісами торгівлі алмазами, а також виробниками, лабораторіями та галузевими торговими асоціаціями в США та Європі важливість долучення алмазної промисловості до майбутніх заходів з імпортного контролю, пов’язаних з Росією, включно з полірованими діамантами», – сказано в повідомленні.

Уточнюється також, що це питання обговорювали недавній заяві лідерів G7.

Як зауважили у Держлепі, Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі діамантами. Саме тому США хочуть вжити найбільш ефективних і впливових способів перервати цей потік доходів для країни-агресорки.

«Сполучені Штати і Європейський Союз залишаються відданими тому, щоби накласти на Росію економічні наслідки через неспровоковану нею війну в Україні», – йдеться в заяві.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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