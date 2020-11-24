Курс биткоина впервые за три года достиг $19 тысяч

В ноябре стоимость криптовалюты выросла почти на 40%, с начала года - на 160%.

Курс биткоина впервые за три года достиг отметки 19 тысяч долларов и вплотную приблизился к историческому максимуму 2017 года. Тогда биткоин стоил 19 666 долларов, пишет Reuters.

За ноябрь стоимость биткоина выросла почти на 40%, а за весь 2020 год - на 160%.

Бурный рост криптовалюты связан с огромным количеством «новых» денег, которые государства выпускают в рамках борьбы с коронакризисом. Это стимулирует спрос на устойчивые к инфляции активы, даже такие рисковые, как биткоин.

За свою двенадцатилетнюю историю биткоин имел несколько крутых ралли, но и не менее резких обвалов. Этот рынок до сих пор остается очень непрозрачным по сравнению с традиционными активами, такими как акции и облигации. Тем не менее, биткоин привлекает многих инвесторов, и некоторые из них даже ожидают, что стоимость этой криптовалюты может вырасти более чем в пять раз, до 100 тысяч долларов. Однако скептики говорят, что биткоин остается чисто спекулятивным активом.

Аналитик Джейкоб Сканинг из криптовалютного хедж-фонда ARK36 объясняет нынешний рост биткоина снижением предложения на фоне высокого спроса.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта, торгуется в районе 600 долларов. Это максимум с лета 2018 года.

Стоимость XRP - выше 0,62 доллара. Это также пиковое значение за 2,5 года.

Напомним, что в 2019 году в Верховной Раде зарегистрировали поддержанный Минцифры законопроект о легализации криптовалют. За прошедший год его не приняли даже в первом чтении.