Курс биткоина впервые за три года достиг $19 тысяч

В ноябре стоимость криптовалюты выросла почти на 40%, с начала года - на 160%.

Курс биткоина впервые за три года достиг отметки 19 тысяч долларов и вплотную приблизился к историческому максимуму 2017 года. Тогда биткоин стоил 19 666 долларов, пишет Reuters.

За ноябрь стоимость биткоина выросла почти на 40%, а за весь 2020 год - на 160%.

Бурный рост криптовалюты связан с огромным количеством «новых» денег, которые государства выпускают в рамках борьбы с коронакризисом. Это стимулирует спрос на устойчивые к инфляции активы, даже такие рисковые, как биткоин.

За свою двенадцатилетнюю историю биткоин имел несколько крутых ралли, но и не менее резких обвалов. Этот рынок до сих пор остается очень непрозрачным по сравнению с традиционными активами, такими как акции и облигации. Тем не менее, биткоин привлекает многих инвесторов, и некоторые из них даже ожидают, что стоимость этой криптовалюты может вырасти более чем в пять раз, до 100 тысяч долларов. Однако скептики говорят, что биткоин остается чисто спекулятивным активом.

Аналитик Джейкоб Сканинг из криптовалютного хедж-фонда ARK36 объясняет нынешний рост биткоина снижением предложения на фоне высокого спроса.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта, торгуется в районе 600 долларов. Это максимум с лета 2018 года.

Стоимость XRP - выше 0,62 доллара. Это также пиковое значение за 2,5 года.

Напомним, что в 2019 году в Верховной Раде зарегистрировали поддержанный Минцифры законопроект о легализации криптовалют. За прошедший год его не приняли даже в первом чтении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Объемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардовОбъемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардов
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
США ввели пошлину на проволоку из УкраиныСША ввели пошлину на проволоку из Украины
Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавирусаJohnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
С начала года сокращение промышленного производства составило 6,8%С начала года сокращение промышленного производства составило 6,8%
НБУ ослабил курс гривны к доллару на десять копеек, к евро - на 19НБУ ослабил курс гривны к доллару на десять копеек, к евро - на 19
Курс валют в Киеве: 23 ноября 2020 годаКурс валют в Киеве: 23 ноября 2020 года
Металлургия Южной Кореи покажет худший результат за 4 годаМеталлургия Южной Кореи покажет худший результат за 4 года
В Киеве пустуют тысячи квартир под арендуВ Киеве пустуют тысячи квартир под аренду
Почти 700 тысяч украинских предприятий закрылись из-за карантинаПочти 700 тысяч украинских предприятий закрылись из-за карантина
Ткаченко: из-за карантина креативная индустрия уже потеряла $3 миллиарда и 300 тысяч рабочих местТкаченко: из-за карантина креативная индустрия уже потеряла $3 миллиарда и 300 тысяч рабочих мест
Капитализация биткоина обновила исторический максимумКапитализация биткоина обновила исторический максимум
Трейдеры потеряли $800 миллионов из-за подорожания биткоинаТрейдеры потеряли $800 миллионов из-за подорожания биткоина
Курс биткоина ушел вверх. Стоимость перешла отметку $18 тысячКурс биткоина ушел вверх. Стоимость перешла отметку $18 тысяч
Последние новости
Подгружаем последние новости