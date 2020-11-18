НБУ запускает в обращение 10-гривневую памятную монету в честь пограничников

Национальный банк Украины вводит в обращение монету номиналом 10 гривен, посвященную Государственной пограничной службе.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Монета относится к серии "Вооруженные силы Украины".

Фото: old.bank.gov.ua

"Посвящена правоохранительным органам специального назначения, на которые возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы и охране суверенных прав Украины в ее прилегающей зоне и исключительной (морской) экономической зоне. Одной из обязанностей Государственной пограничной службы Украины является участие во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины и другими военными формированиями в отражении вторжения или нападения на территорию Украины вооруженных сил другого государства или группы государств", - отмечается в сообщении.

На аверсе монеты: вверху - малый Государственный герб Украины; в центре - эмблема ГПСУ.

На реверсе: вверху надписи - "Государственная пограничная служба Украины", под которыми очертание карты страны, а внизу - символический пограничный столб. Слева и справа - композиции, символизирующие деятельность ГПСУ.

Напомним, в октябре Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Амет-Хан Султан". Монета номиналом 2 гривны вышла тиражом 30 тысяч штук.