Украинцы в ноябре бросились скупать валюту

Украинцы в ноябре бросились скупать валюту

За 10 месяцев текущего года украинцы продали банкам валюты на 13 010 млн долларов, а купили на 11 7000 млн. В ноябре наблюдается превышение спроса на наличную иностранную валюту над предложением. С начала месяца оно составляет около 120 млн долл.

Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

При этом на межбанковском рынке на прошедшей неделе зафиксировано превышение предложения валюты над спросом на 67 млн долл. Из-за этого курс гривны к доллару на межбанке укрепился на 0,2%

"За прошедшую неделю Национальный банк не проводил валютных интервенций, что свидетельствует о сбалансированности рынка на текущих уровнях", – считает Б.Данилишин.

В целом за 10 месяцев текущего года украинцы продали банкам валюты на 13 010 млн долл. и купили на 11 7000 млн. В октябре превышение предложения над спросом составило 53,5 млн долл.

Напомним, украинцы в сентябре продали банкам наличной валюты на 1 483 млн долларов (в эквиваленте) и купили на 1 347,5 млн. Таким образом, снова была чистая продажа валюты, которая составила 135,5 млн долларов, что немного меньше, чем в августе (151,2 млн долл.).

МинПром по материалам Фокус

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