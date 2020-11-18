?Рада поддержала законопроекты о погашении долгов "Укрнафты" на 30 млрд гривень

Депутаты приняли во втором чтении и в целом два соответствующих законопроекта.

Верховная Рада Украины приняла сегодня во втором чтении и в целом два законопроекта, направленных на погашение налоговых долгов "Укрнафты" на свыше 30 млрд гривень.

Законопроект №4119 поддержали 283 нардепа, сообщают "Букви".

Он предусматривает внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год. Согласно пояснительной записке, законопроект должен "урегулировать бюджетную задолженность ПАО "Укрнафта" прошлых периодов с учетом штрафных и финансовых санкций, взыскание которой при других обстоятельствах потребовало бы длительной юридической процедуры с неопределенным для государства результатом".

Сначала "Нафтогаз Украины" получит 32,3 млрд гривень компенсации за поставки газа в условиях ПСО (публичных специальных обязательств при закупке газа) из специального фонда госбюджета. "Нафтогаз" признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере почти 6 млрд гривень. Из этих денег "Нафтогаз" должен выплатить "Укрнафте" 15,1 млрд гривень за 2,06 млрд кубометров газа, поставленного в 2006 году, и 24,1 млрд гривень как авансовый платеж за газ будущей добычи.

"Укрнафта" в свою очередь обязана погасить налоговый долг, составляющий 30,35 млрд гривень (включая штрафы и пеню). Налоговые выплаты будут направлены в спецфонд госбюджета.

Эту схему ранее описывал один из авторов законопроекта - нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк.

После уплаты налогового долга "Укрнафты" 1,4 млрд гривень планируется направить на зарплаты шахтерам, а 8,9 млрд гривень - на финансирование Фонда борьбы с COVID-19.

Кроме того, 272 голосами нардепов был принят в целом законопроект №4120. Он предусматривает внесение изменений в раздел XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно "Укрнафты". Документом предусматривается, что "временно, до 31 декабря 2020 года, средства, поступающие на текущий счет ПАО "Укрнафта", открытый органом казначейства в процессе проведения взаиморасчетов .., являются источником погашения налогового долга ОАО "Укрнафта", в том числе реструктуризированного или рассроченного ( с учетом штрафных (финансовых) санкций, пени и процентов)".

"Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Группе "Приват" украинского олигарха Игоря Коломойского принадлежит 43% акций компании, а НАК "Нафтогаз Украины" - 50% + 1 акция.

Долги "Укрнафта" накапливала с 2003 года. Все это время компания фактически полностью контролировалась Коломойским.

В 2014 году Верховная Рада Украины повысила рентные ставки за пользование природными недрами. В ответ "Укрнафта", контролируемая на тот момент Коломойским, перестала платить задолженность по ренте. Только за 2016-2017 годы долги компании выросли на 4,5 млрд.. В 2015 году парламент внес изменения в законодательство, вернул государству контроль над компанией, но оперативное управление осталось у Коломойского. Вопрос долгов это не решило, и они достигли суммы в более 30 млрд гривень.

Поддержанные законопроекты приведут к тому, что "Укрнафта" заплатит свои долги из денег, которые украинцы фактически заплатили за газ.

Напомним, в апреле "Укрнафта" дала приватовским компаниям рассрочку на погашение долга в 7 млрд гривень.