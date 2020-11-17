Очищение небанковского финрынка. НБУ исключил из реестра три компании по собственной инициативе

Нацбанк исключил из Госреестра финансовых учреждений ООО «Финансово-кредитное учреждение» и СТЗДВ «Запад-резерв» на основании поданных ими заявлений. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото: mind.ua

Детали решения НБУ

Также Национальный банк исключил из госреестра ООО «Первая лизинговая компания» на основании представленного им заявления. Эта компания не является финансовым учреждением, но имеет право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Соответствующие решение принято 13 ноября 2020 года на заседании Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

«Запад-Резерв»

В октябре 2020 года СТЗДВ «Запад-Резерв» аннулировано десять лицензий по заявлению компании. Объемы страховых премий «Запад-Резерв» за 9 месяцев 2020 составили 3,8 млн грн, задолженности по страховым выплатам нет.

Компания занималась преимущественно страхованием имущества.

«Финансово-кредитное учреждение»

В июле этого года Национальный банк аннулировал ООО «Финансово-кредитное учреждение» по его заявлению лицензии на предоставление услуг по факторингу, предоставления услуг по финансовому лизингу, предоставление гарантий и поручительств, предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, которые компания имела с 2017 года.

»Первая лизинговая компания"

ООО «Первая лизинговая компания» имело лицензию Нацкомфинуслуг на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), в том числе на предоставление услуг по финансовому лизингу, которая была аннулирована в ноябре этого года по заявлению компании.

Небанковские финансовые учреждения

В октябре финансовый рынок пополнили один ломбард ООО «Фокстер продакт и компания», две финансовые компании «Европейский микрофинансовый альянс» и «Смарт пей», две лизинговые компании ООО «Олмакс групп» и ООО «Сандора», один страховой брокер ООО «Добробут та защита».

Сразу три кредитных союза, один страховщик, два ломбарда и одна финкомпания оставили рынок по собственной инициативе и были исключены из госреестра финучреждений.

Рекордный октябрь

В общем октябрь отличился наибольшим количеством запросов от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий, начиная с июля. Получено 580 запросов от финансовых учреждений.

Наибольшее количество запросов поступило от финкомпаний, ломбардов и лизингодателей — 458, от кредитных союзов — 39 и страховщиков — 83.

В октябре согласовано крупнейшее за последние 4 месяца количество запросов приобретения существенного участия в финкомпаниях (15 запросов на приобретение существенного участия в 12 компаниях) внесено наибольшее количество учреждений.

Напомним

В сентябре в НБУ поступило 546 запросов от финансовых учреждений. Наибольшее количество запросов касалось финкомпаний, ломбардов и лизингодателей — 402. Количество запросов кредитных союзов составило 21 и страховщиков — 123.